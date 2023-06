Jake Paul concorda em lutar 10 rounds contra Nate Diaz para a próxima luta de boxe em agosto

Se Nate Diaz quiser 10 rodadas, Jake Paul ficará mais do que feliz em aceitar.

Antes do confronto de 5 de agosto em Dallas, Paul foi à mídia social na terça-feira para revelar que Diaz pediu que a luta passasse de 8 rounds para 10 rounds. Paul deu as boas-vindas a essa estipulação, que será a primeira vez que ele será escalado para uma luta de 10 assaltos durante sua carreira no boxe.

“Nate Diaz quer 10 rodadas”, escreveu Paul no Twitter. “Eu acho que ele tem um bom cardio. OK Nathan, são 10 rodadas.”

Nate Diaz quer 10 rodadas. Acho que ele tem um bom cardio. Ok Nathan, são 10 rodadas. —Jake Paul (@jakepaul) 13 de junho de 2023

A luta foi originalmente programada para oito rodadas em 185 libras com os lutadores usando luvas de 10 onças. Espera-se que tudo o mais em relação à luta permaneça o mesmo.

O representante de Diaz, Zach Rosenfield, confirmou em uma mensagem separada ao MMA Fighting que um pedido oficial foi feito para mudar a luta para 10 rounds e a mudança está aguardando a aprovação do Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas.

Claro, Diaz é bem conhecido por seu condicionamento extraordinário, onde tende a ficar mais forte à medida que suas lutas avançam e muitas vezes ele usou essa arma para espancar seus oponentes nas rodadas posteriores.

Durante um confronto de 25 minutos com o futuro campeão dos meio-médios do UFC Leon Edwards em 2021, Diaz quase conseguiu uma finalização tardia no quinto e último round, apesar de ter perdido a maior parte da luta até aquele ponto.

Diaz também exibiu essa durabilidade e poder de permanência em sua revanche contra Conor McGregor em 2016, quando lidou com uma barragem inicial do superastro irlandês, mas continuou voltando até a buzina final soar.

Parece que Diaz quer apostar nesse condicionamento e durabilidade novamente ao fazer sua estreia no boxe profissional contra Paul em agosto.

A luta acontecerá no American Airlines Center, em Dallas, com o card distribuído pelo DAZN pay-per-view ao redor do globo.

Mike Heck contribuiu para este relatório.