Jake Paul destrói nova Ferrari de meio milhão de dólares: faz rosquinhas no estacionamento poucas horas depois de recolhê-la

Jake Paul parece ter um pote infinito de dinheiro para gastar. De que outra forma você pode justificar os gastos meio milhão de dólares em uma Ferrari 296 GTB novinha em folha e depois quebrá-lo imediatamente para um vídeo do YouTube?

Depois de pegar seu impressionante supercarro amarelo do Concessionária Ferrari em Porto Rico– que por sinal é onde ele acabou de comprar um Mansão de $ 3 milhões de dólares –ele decidiu testar as habilidades do carro.

Depois de uma corrida de arrancada 0-60 e amaciando os pneus novos na estrada, Paul decidiu que era hora de fazer alguns donuts em um estacionamento. Depois de várias rodadas esfumaçadas, cada luz de advertência do carro começava a piscar no painel.

Os pneus pareciam muito ruins e pareceram sofrer a maior parte dos danos. Eles estavam cheios de cascalho do estacionamento. Sendo tão único, é provável que Jake tenha que pagar uma taxa pesada para fazer os reparos.