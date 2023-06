Jake Paul e KSI disparam um contra o outro mais uma vez: ‘É uma loucura o quanto seu hype morreu’

Jake Paul e KSI continuam atirando um no outro, plantando sementes para um eventual confronto futuro dentro do círculo quadrado.

Antes que isso aconteça, Paul está programado para enfrentar o competidor de longa data do UFC Nate Diaz em 5 de agosto. KSI espera enfrentar Tommy Fury – o homem que recentemente deu a Paul sua primeira derrota – em sua próxima luta, mas nada foi anunciado.

A troca mais recente entre dois boxeadores influenciadores de reboque começou depois que KSI convocou Fury para assinar um contrato para lutar – enquanto, é claro, atirava em Paul.

O que você está esperando @tommytntfury? Assine o maldito contrato e deixe-me mostrar a diferença entre mim e aquela fraude que só ganha contra aposentados do mma pensionistas — ksi (@KSI) 5 de junho de 2023

Esse palhaço… tentou lutar com o Dildo Dan que nunca lutou boxe e colocou uma cláusula de reidratação nele. Lutou contra um homem de 40 anos que não lutava há 3 anos e colocou uma cláusula de reidratação nele antes de lhe dar uma cotovelada. Agora tentando apertar Tommy. Elevei Tommy, meu filho agora vale muito mais… https://t.co/4SK85RctYV —Jake Paul (@jakepaul) 6 de junho de 2023

“Esse palhaço… tentou lutar com o Dildo Dan que nunca lutou boxe e colocou uma cláusula de reidratação nele”, afirmou Paul. “[He] Lutou contra um homem de 40 anos que não lutava há 3 anos e colocou uma cláusula de reidratação nele antes de lhe dar uma cotovelada. Agora tentando apertar Tommy. Elevei Tommy, meu filho agora vale muito mais do que as ofertas de $ 1,5 milhão que você está fazendo.

“Tommy, em fevereiro nós corremos de volta.”

KSI respondeu com uma tentativa de esclarecer as coisas e o que ele e sua equipe no Misfits Boxing estão oferecendo a Fury, além de outra chance na estrela do YouTube.

“Não estamos oferecendo US$ 1,5 milhão”, disse KSI.

“É uma loucura o quanto seu hype morreu desde que você perdeu. Ninguém se importa mais.”

O duelo de Paul e Diaz será transmitido no DAZN e acontecerá no American Airlines Center em Dallas.