Jake Paul x Nate Diaz mudou oficialmente para uma luta de 10 assaltos em 5 de agosto

Jake Paul e Nate Diaz finalmente se enfrentarão em uma luta de boxe de 10 rounds marcada para 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas.

Na terça-feira, o Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas, que supervisionará a luta, confirmou ao MMA Fighting que a luta foi aprovada para 10 rounds após um tweet inicial de Paul anunciando a notícia.

Houve algumas idas e vindas entre os lutadores sobre o número de rounds depois que a luta foi inicialmente marcada para 8 rounds com 185 libras.

Paul afirmou mais tarde que Diaz e seu acampamento pediram que a luta passasse de 8 para 10 assaltos, o que ele aceitou de bom grado. Logo depois que a mensagem caiu, Diaz postou no Twitter afirmando “Estou bem com 8 [rounds].”

No final das contas, a comissão que supervisionou a luta recebeu e aceitou o pedido porque agora Paul x Diaz está programado para 10 rodadas.

“10 rounds, se a luta for para os últimos rounds, obviamente é uma grande vantagem para o Nate”, escreveu Paul no Twitter. “Eu sei disso, ele sabe disso (por isso fez o pedido), os apostadores sabem disso. Mas eu não dou a mínima. Eu estou em tudo.”

Esta será a primeira vez em sua carreira no boxe profissional que Paul terá 10 rounds programados, com a maioria de suas lutas marcadas para apenas oito. Ele foi à decisão três vezes nesses oito rounds com vitórias sobre Anderson Silva e Tyron Woodley, enquanto sofreu uma derrota para Tommy Fury em sua última luta em fevereiro.

Quanto a Diaz, isso marcará sua estreia no boxe profissional após uma longa e histórica carreira, principalmente competindo no UFC. Após a conclusão de sua última luta – uma vitória sobre Tony Ferguson – Diaz optou por testar a agência livre em vez de assinar outro acordo com o UFC.

Isso o levou a iniciar sua própria promoção chamada Real Fight Inc. e, em seguida, fechar um acordo para enfrentar Paul em uma luta de boxe em agosto. Diaz’s Real Fight Inc. e Paul’s Most Valuable Promotions servirão como co-promotores no card.

Paul x Diaz irá ao ar ao vivo no DAZN pay-per-view em 5 de agosto, com lutas preliminares adicionais para o card ainda a serem determinadas.