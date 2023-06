Jamahal Hill e Corey Anderson lançam insultos promocionais cruzados enquanto o debate de 205 libras esquenta: ‘Vou te dar uma surra’

Quem teve uma briga entre o campeão meio-pesado do UFC Jamahal Hill e o duas vezes desafiante ao título do Bellator Corey Anderson em seus cartões de bingo de 2023?

Foi o que aconteceu após a vitória por decisão dividida de Anderson sobre Phil Davis no Bellator 297 na sexta-feira. Tudo surgiu de uma entrevista recente em que Anderson disse que o topo da divisão de 205 libras do Bellator – principalmente Anderson e o atual campeão Vadim Nemkov – é melhor do que o do UFC. Hill se opôs a esses comentários em seu canal no YouTube.

Anderson foi marcado nas redes sociais com o vídeo anexado e emitiu uma resposta que incendiou as coisas.

Ol Sweet Booty @JamahalH em seus sentimentos! Falando sobre a matemática do MMA … você não teve seu braço quebrado por Paul Craig? Então, isso faria dele o melhor.. Brindei ao cara de 44 anos que você venceu para ganhar o cinturão com 2 semanas de antecedência, quando ele estava em terceiro lugar. Além disso, quem você venceu? NINGUÉM!! https://t.co/puX4rwJA8a — Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 17 de junho de 2023

“Você não teve seu braço quebrado por Paul Craig? Então isso faria dele o melhor”, afirmou Anderson. “brindei o [44-year-old] cara que você venceu para ganhar o cinturão com duas semanas de antecedência, quando ele foi classificado [No. 3]. Fora isso, quem você venceu? Ninguém!”

Mano, você dormiu meu OSP e vê o que eu fiz com ele !!! Você não pode cortá-lo no topo e você está lutando na liga B. Perdi 1 luta na minha vida devido a uma lesão, você tirou uma soneca, nós não somos iguais!!! Meu currículo sempre será Campeão e no final do dia VOU VENCER VOCÊ PERÍODO! https://t.co/j9nNfl5Ajx —Jamahal Hill (@JamahalH) 17 de junho de 2023

“Mano, você dormiu com o OSP e vê o que eu fiz com ele”, respondeu Hill. “Você não pode cortá-lo no topo e [you’re] lutando na liga B. Perdi 1 luta na minha vida devido a lesão, [you] tiramos sonecas – nós não somos os mesmos! Meu currículo sempre será campeão e no final do dia. Eu vou bater na sua bunda, ponto final!”

Os dois lutadores continuaram a disparar tiros um para o outro no Twitter durante a noite de sábado.

Devido a lesão?! Você teve seu braço QUEBRADO por um cara que ainda não derrotou um cara classificado. Se não somos iguais, por que meu nome está na sua boca? Porque como você percebeu, o seu nem está na minha mente. Você continua falando sobre o que outra pessoa fez… VOCÊ não é essa pessoa! E isso não é ENTÃO! https://t.co/AqqfUXSgx3 — Corey ‘Overtime’ Anderson (@CoreyA_MMA) 17 de junho de 2023

Quanto mais você fala mostra como vc é lento!!! Paul venceu Magomed e lembre-se de como você estava montando o dele e ele poderia vencê-lo !! Você não pode mencionar o melhor sem mencionar a mim porque eu sou ELE!! Você não pode fwu na gaiola, verbalmente ou no currículo (apenas 3 anos) !! Apenas pare!!! https://t.co/9SGccHD1XR —Jamahal Hill (@JamahalH) 18 de junho de 2023

Hill conquistou o título vago com o melhor desempenho de sua carreira, dominando Glover Teixeira em cinco rounds no UFC 283 em janeiro.

“Sweet Dreams” ainda aguarda sua primeira defesa de título, que provavelmente será Jiri Prochazka caso o ex-campeão seja liberado da lesão no ombro que o levou a perder o título.

Mais tarde, Hill postou um vídeo com uma resposta ponto a ponto a Anderson.