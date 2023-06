Jamal Murray mostra um corte profundo na mão esquerda após o jogo 3: ele jogará o jogo 4?

Marcos Nacho Garcia está atualmente reportando de Miami e ele tem algumas imagens de perto de um corte desagradável Jamal Murray sofrido durante o jogo 3 das finais da NBA. Atualmente, Denver está em uma viagem de dois jogos para Miami. O Nuggets venceu com um histórico Nikola Jokic triplo-duplo. Jamal Murray também conseguiu um triplo duplo, mas pode ter contraído essa lesão logo após receber seu décimo rebote. No vídeo, Jamal é questionado sobre isso e rapidamente oferece um tempo para filmar o corte que deve doer bastante. Se ele decidir jogar, Jamal Murray estará lutando contra uma dor que pode ser bastante difícil de lidar. Esses tipos de cortes profundos são os que não apenas doem, mas continuam queimando por dias.

Jamal Murray poderia perder o jogo das finais?

Inicialmente, não se sabia exatamente quando Jamal Murray contraiu esta lesão, mas depois soube-se que aconteceu logo no final do jogo 3. No que diz respeito à falta do jogo 4, o espírito competitivo de Murray o fará buscar alternativas para jogar durante o dor. Talvez algum tipo de proteção em sua mão e apenas deixá-lo jogar um pouco para ver como ele se comporta. Com certeza, Murray não vai querer perder o jogo 4, já que é considerado o segundo jogador mais importante dentro do Nuggets. Logo atrás de Nikola Jokic, Murray tem sido aquele com a melhor produção geral nos Playoffs da NBA. O vídeo e a imagem da mão de Murray foram feitos por Nacho Garcia, da Marca, no treino de quinta-feira do Denver Nuggets em Miami.

Jamal Murray falou mais tarde com Malika Andrews, da ESPN, sobre a lesão que sofreu. Ele revelou que, quando era mais jovem, costumava se colocar em situações difíceis de dor para aprender a conviver com essa dor. Murray também é do Canadá, um país onde suas maiores cidades ficam completamente cobertas de neve por longos períodos do ano. Ele pode definitivamente brincar com alguma dor, mesmo que seja angustiante.