James Cameron aponta o dedo: diretor do Titanic culpa o capitão pela tragédia submarina

conhecido por dirigir o filme de grande sucesso "Titânico", finalmente compartilhou seus pensamentos sobre a recente implosão do submarino perto do naufrágio do Titanic. Em entrevista à ABC News, Cameron traçou um paralelo assustador entre a recente tragédia e o fatídico naufrágio do Titanic em 1912.

Ele comentou: “Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim ele navegou a toda velocidade em um campo de gelo em uma noite sem lua e muitas pessoas morreram como um resultado.”

Isso marca a primeira vez cameron falou publicamente sobre o incidente devastador, destacando sua paixão por submersíveis. A implosão de Ocean GateO submarino Titan matou todos os cinco passageiros a bordo, um evento confirmado pela OceanGate. Cameron refletiu ainda mais sobre a tragédia, revelando sua extensa experiência explorando os destroços do Titanic: “Passei mais tempo no navio do que o capitão naquela época.”

Cameron também esclareceu as preocupações levantadas por especialistas da comunidade de engenharia de submersão profunda em relação à segurança da expedição. Ele afirmou: “Alguns dos principais jogadores na comunidade de engenheiros de submersão profunda até escreveram cartas para a empresa dizendo que o que eles estavam fazendo era muito experimental para transportar passageiros e precisava ser certificado e assim por diante.”

Cameron vê estranhas semelhanças entre tragédias

Expressando sua descrença, Cameron comentou: “É uma tragédia muito semelhante, onde os avisos foram ignorados – para ocorrer no mesmo local exato com todos os mergulhos que estão acontecendo em todo o mundo, acho que é surpreendente. É realmente muito surreal.” Ele também lamentou a perda de Paul-Henri Nargeoletum lendário piloto de mergulho submarino e um amigo próximo dele, cuja trágica morte no incidente ele achou quase impossível de processar.

A implosão devastadora ceifou a vida do CEO da OceanGate Stockton Rushveterano da Marinha francesa Paul-Henri (PH) Nargeoletbilionário britânico Hamish Hardingempresário paquistanês Shahzada Dawood, e seu filho Suleman. contra-almirante John Mauger da Guarda Costeira dos EUA explicou que a implosão teria gerado um som significativo detectável por bóias de sonar, deixando poucas esperanças de recuperar seus restos mortais.