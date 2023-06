James Cameron culpa o CEO da OceanGate, Stockton Rush, pelas mortes de submarinos do Titanic

James cameron vai pegar muito calor por isso … ele apenas culpou o capitão pela tragédia do submersível rumo ao Titanic, comparando-o insensivelmente ao famoso naufrágio.

O diretor de “Titanic” compartilhou sua opinião sobre a implosão mortal do submersível, que matou menos de 5 pessoas a bordo, com a ABC… e é chocante ouvir isso.

James diz … “Estou impressionado com a semelhança do próprio desastre do Titanic, onde o capitão foi repetidamente avisado sobre o gelo à frente de seu navio e ainda assim ele navegou a toda velocidade em um campo de gelo.”