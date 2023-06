James Cameron soube que o submarino Titan implodiu dias atrás e decidiu ficar quieto

ADepois que o submersível Titan desapareceu, houve uma busca massiva em andamento que durou dias até que foi tristemente relatado que todos cinco membros da tripulação faleceram. Mais tarde, foi anunciado que a embarcação implodiu catastroficamente e toda a tripulação morreu instantaneamente no início da busca. Mas diretor James cameron está levantando a tampa sobre o conhecimento das autoridades de que a implosão ocorreu cedo e eles ainda decidiram continuar com a busca simulada. James Cameron rapidamente descobriu o que realmente aconteceu e viu como a mídia decidiu continuar com as travessuras. Em vez de informar rapidamente ao público o que aconteceu, eles fizeram o mundo inteiro acreditar que havia esperança de que os tripulantes fossem resgatados com vida.

Vídeo mostra como é uma implosãoMARCA

O problema aqui é que James Cameron também sabia o que estava acontecendo e decidiu permanecer de boca fechada sobre o que aconteceu. O diretor do ‘Titanic’ tinha conhecimento único de todo o caso devido às suas mais de 30 viagens às profundezas onde os restos mortais do Titanic estão atualmente. Ele rapidamente soube dos riscos que a embarcação OceanGate corria e continuou alertando sobre isso. James Cameron sempre foi ignorado pelo CEO da OceanGate e a tragédia aconteceu de maneira assustadora. Mas a razão por trás da decisão de Cameron de ficar quieto sobre o que aconteceu também está para ser vista. Em um cenário normal, ele deveria ter saído e dito ao público que a tripulação estava perdida, mas ele decidiu contra isso. Tanto ele quanto as autoridades que lideraram a expedição de resgate brincaram com os sentimentos do público. Isso é um fato.

James Cameron levanta a tampa da charada de pesadelo de uma busca

Falando à BBC, James Cameron disse: “A busca parecia uma charada prolongada e de pesadelo, onde as pessoas estão correndo por aí falando sobre barulhos de batidas e falando sobre oxigênio e todas essas outras coisas. Eu sabia que o submarino estava exatamente abaixo de sua última profundidade conhecida e posição. Foi exatamente onde eles encontraram. Eu senti em meus ossos o que tinha acontecido. Eu imediatamente liguei para alguns dos meus contatos na comunidade de submersíveis profundos. Dentro de cerca de uma hora eu tive os seguintes fatos. Eles estavam em descida. Eles estavam a 3.500 metros, indo para o fundo a 3.800 metros. Para a eletrônica do submarino falhar e seu sistema de comunicação falhar, e seu transponder de rastreamento falhar simultaneamente – o submarino se foi. Agora temos outro naufrágio que é baseado, infelizmente, no mesmo princípios de não dar atenção aos avisos.”