James Cameron também ficou preso por 16 horas quando desceu para ver o Titanic

TO assunto atual nas notícias agora é o submarino desaparecido no Atlântico com cinco tripulantes que estavam descendo para ver os destroços do Titanic a uma profundidade de mais de 3.800 metros.

A preocupação aumenta a cada hora, pois eles estão ficando sem oxigênio dentro do submarino. É uma expedição perigosa com muitos riscos, mas as pessoas a bordo já os conheciam antes de se aventurarem

São 5 os passageiros dentro do submarino

Submarino Titanic desaparecido: quem são os passageiros dentro do navio?

Como resultado desta situação, uma entrevista que o mexicano Yordi Rosado deu ao ator allan estrada está viralizando nas redes sociais.

O ator também sabe como é visitar os destroços do Titânico e disse que desceu sabendo que havia riscos.

“Um dos caras que caiu atrás de mim era muito orientado por dados e me disse ‘você sabia que o que acabamos de fazer foi incrivelmente arriscado?

Cameron preso por 16 horas

James cameron desceu cerca de 33 vezes para ver os destroços do Titanic, e em uma delas ficou preso por 16 horas.

rosado explicou a estrada que James cameronque visitou o transatlântico várias vezes para o filme ‘Titanic’, ficou preso em uma dessas ocasiões por 16 horas.

“Existem correntes lá embaixo. James cameron já esteve lá 33 vezes e uma corrente de água os prendeu contra a popa do Titânico,” ele adicionou.

“Eles ficaram lá por 16 horas até que a água foi desviada porque eles não conseguiam sair.”

O ator alertou que a parte mais perigosa da descida era ficar preso ou preso em qualquer coisa que pudesse estar no fundo do mar, ou mesmo no Titânico em si:

“Você faz isso e se despede. Ninguém vai descer e resgatá-lo. São 3.800 metros. Não há outro submarino no mundo que possa descer para resgatá-lo e, se houver, é longe o suficiente para você morrer primeiro”.

Esta entrevista se tornou viral por causa do que está acontecendo atualmente com o submarino desaparecido ‘Titan’.