Jared Cannonier entrega desempenho recorde na guerra do evento principal com Marvin Vettori no UFC Vegas 75

Jared Cannonier colocou seu nome no livro dos recordes dos médios em uma guerra de cinco rounds com o ex-desafiante ao título Marvin Vettori.

Cannonier acertou os golpes mais significativos da história da divisão até 185 libras do UFC a caminho de uma vitória por decisão unânime no evento principal do UFC Vegas 75, se recuperando de uma derrota para Israel Adesanya no UFC 276 em julho passado em seu primeiro campeonato oportunidade. Cannonier acertou, não oficialmente, 249 golpes significativos, ultrapassando de longe o recorde anterior de 186.

Os juízes marcaram 49-45, 49-45 e 48-46 para “Killa Gorilla”.

Vettori machucou muito Cannonier com um soco forte no início do primeiro round e quase o tirou de lá, mas Cannonier conseguiu passar por isso e chegar ao segundo round. As coisas mudaram no segundo, quando Cannonier machucou o ultraduro Vettori com um chute forte, o que levou o “Sonho Italiano” a ter mais problemas em sua carreira. Cannonier continuou a despejá-lo por mais da metade do round, mas Vettori – depois de comer quase 70 golpes significativos – atirou de volta e pegou a buzina.

A ação continuou no terceiro round, com os dois caras dando tudo de si. Na metade do round, Cannonier começou a ganhar impulso, acertando um Vettori sangrento. Mas Vettori continuou a mostrar sua incrível coragem e resistência quando Cannonier o atacou, mas ainda encontrando momentos para acertar uma cotovelada forte antes de pegar as costas de Cannonier no final do round.

Nas rodadas do campeonato, Cannonier continuou a misturar bem as artes marciais para manter Vettori desequilibrado;

O ritmo implacável continuou no quinto e último round, e por mais que Vettori lutasse, Cannonier continuou um passo à frente dele, acertando Vettori com um grande tiro antes de acertar uma queda, acertando um ground and pound brutal, e quando a luta começou de volta aos pés, continuou a aumentar seus enormes totais impressionantes.

Com a vitória, Cannonier está 4-1 em suas cinco aparições recentes no octógono, enquanto Vettori agora perdeu três de cinco.