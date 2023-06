Jared Cannonier só quer enfrentar Khamzat Chimaev se for pela disputa de cinturão: ‘Não estou olhando para trás’

Jared Cannonier quer outra chance pelo cinturão e lutará contra quem for preciso para consegui-la.

Na noite de sábado, Cannonier teve indiscutivelmente o melhor desempenho de sua carreira, vencendo Marvin Vettori por decisão unânime na luta principal do UFC Vegas 75. A vitória consolidou a posição de Cannonier como um dos melhores pesos médios do mundo, e ele acredita nisso o coloca de volta na conversa sobre o título.

“Do jeito que eu vejo o futuro imediato, Robert [Whittaker] vai lutar contra Dricus [Du Plessis]; eu conheço israel [Adesanya] quer muito lutar contra o Dricus, mas acho que com o meu desempenho, no que diz respeito aos caras que tomam essa decisão, tenho certeza que isso coloca meu nome bem nessa área”, disse Cannonier no UFC Vegas 75 de sábado pós- coletiva de imprensa de luta. “Não estou muito preocupado com o que pode ou não ser, só vou focar na próxima luta. Vou voltar para a academia, voltar a melhorar, voltar a melhorar minhas habilidades e me preocupar com a próxima luta.”

Whittaker enfrenta Du Plessis em uma luta do contendor nº 1 no UFC 290, deixando Cannonier sem um próximo oponente óbvio. Felizmente, há um nome que atraiu rapidamente os fãs: Khamzat Chimaev.

E enquanto Cannonier não está ansioso para lutar contra Chimaev apenas por diversão, se uma chance pelo título estiver em jogo, “Tha Killa Gorilla” está mais do que pronto.

“Essa luta me dá uma chance pelo cinturão? Você acha? Não sei. Ele nem está classificado no peso médio, está?” Cannonier disse quando perguntado sobre enfrentar Chimaev. “Eu sei que ele é popular. Todo mundo quer vê-lo fazer suas coisas e coisas assim. Se eles me ligassem e dissessem, ‘Ei, Khamzat para a luta do contendor?’ Isso é um sim.

“Estou tentando chegar ao título. Eu não estou apenas lutando para entreter vocês. Eu sei que vocês querem ver. Eu sei que seria uma boa luta. Se isso me der a chance pelo título, sim. Acabei de vencer o número 3. Não estou olhando para trás, estou olhando para frente. Estou olhando para o campeão. Então, se Dana [White] e caçador [Campbell] e eles dizem: ‘Ele está entre você e o campeão’, isso é algo sobre o qual podemos conversar. Mas se você está dizendo, ‘Você lutaria contra Khamzat e o daria as boas-vindas à divisão?’ Eu fico tipo, isso me leva ao título? Essa é a pergunta que eu tenho para você.

Chimaev é uma das estrelas em ascensão mais elogiadas do MMA, mas ele não compete há quase um ano, quando perdeu o peso por uma luta meio-médio com Nate Diaz no UFC 279. Esse incidente parece ter levado Chimaev a subir para o peso médio, onde, devido ao seu estrelato, “Borz” provavelmente está a apenas uma ou duas vitórias de uma chance pelo título.

Isso significa um confronto de Chimaev deve colocou Cannonier em uma boa posição para lutar pelo título, mas sempre há outra opção que ele ficaria mais do que feliz em aceitar: servir como lutador reserva para a suposta defesa do título de Adesanya no UFC 293 em Sydney.

“Sim, cara, somos pagos por esses momentos”, disse Cannonier quando questionado sobre servir como reserva. “Estou mais do que feliz em aproveitar essa oportunidade, ser pago mesmo que não lute. Você ainda recebe um pouco, então estou feliz com isso. E eu não me importaria de uma viagem para Sydney. Nunca estive na Austrália antes, sempre quis ir.”