Jared Gordon fora da luta do UFC Vegas 74 contra Jim Miller

Jared Gordon não será capaz de lutar contra Jim Miller, afinal.

Gordon foi forçado a se retirar de sua luta de última hora no UFC Vegas 74, deixando Miller sem adversário para o card de sábado. O MMA Fighting confirmou a notícia na quinta-feira após um relatório inicial de David Van Auken.

Os dirigentes do UFC estão atualmente procurando um oponente substituto para manter Miller no card, de acordo com as fontes.

Gordon interveio em cima da hora em meados de maio, depois que o oponente inicial de Miller, Ludovit Klein, desistiu devido a uma doença.

O UFC Vegas 74 acontece no dia 3 de junho no UFC APEX em Las Vegas.

O evento é encabeçado por uma luta peso mosca entre o ex-desafiante ao título interino Kai Kara-França e o candidato em ascensão Amir Albazi.

Damon Martin contribuiu para este relatório.