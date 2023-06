Jaren Jackson diz que Ja Morant é ‘ótimo’ enquanto suspensão da NBA se aproxima

Eu morode NBA futuro está no ar, com o comissário Adam Silver pronto para revelar o Memphis Grizzlies punição do armador por mostrar uma arma em um Instagram ao vivo vídeo. A NBA provavelmente anunciará Morantsuspensão após o Finais da NBAe as expectativas são de que será longo.

Na segunda-feira, outro Memphis‘ estrelas apareceram em “Podcast P” para oferecer uma atualização sobre Morant enquanto aguarda o julgamento da liga.

Jackson: “Eu estou ao lado do meu irmão”

Anos Jackson Jr. foi elaborado um ano antes do Grizzlies selecionado Morant com a segunda escolha geral em 2019 Draft da NBA. Jacksono NBAo recém-nomeado Jogador Defensivo do Ano, disse ao apresentador de podcast Paulo Jorge que Morant é “bom”.

“Cara é ótimo. As pessoas sempre (têm que) entender que todo mundo é humano”, disse Jackson. “Mas esse é meu irmão, não importa o que aconteça. Eu defendo meu irmão e acho que essa é a lição que todos deveriam tirar disso.”

Os problemas de comportamento de Morant dominaram as manchetes nos últimos meses e a NBA já suspendeu o estado de Murray produto uma vez. Mas Jackson acredita que sempre que Morant retornar de sua segunda suspensão pendente, o ex-Rookie of the Year continuará de onde parou.

“Ele trabalha duro, é esperto pra caramba… O cara é de alto nível”, disse.

Jackson otimista sobre o futuro dos Grizzlies

Talvez Jacksona crença de que Morant vai voltar a jogar NBA basquete em alto nível durante a temporada 2023/24 está alimentando sua crença de que Memphis está definido para um playoff profundo no próximo ano.

O Grizzlies foi o segundo cabeça-de-chave na Conferência Oeste este ano, com Morant saudável e disponível para os playoffs. Mas nem Jackson nem Morant conseguiram colocar Memphis no segundo turno pelo segundo ano consecutivo, como Lebron James e o sétimo colocado Los Angeles Lakers venceu a série em seis jogos.