Jato particular de Gabriel ‘Fluffy’ Iglesias sai da pista na Carolina do Norte

Gabriel Iglesias ‘ jato particular pousou em uma pista da Carolina do Norte, mas saiu da pista … e foi 100 jardas em um campo gramado.

Gabriel estava voando para a Carolina do Norte na sexta-feira para um show no Harrah’s Cherokee Event Center. Fomos informados de que o tempo estava muito ruim e o piloto aparentemente ultrapassou o ponto onde as rodas deveriam tocar o solo.