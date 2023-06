Jay Bloom, o milionário que se recusou a entrar no submersível Titan

Tele nome de milionário Jay Bloom poderia ter aparecido na lista dos que morreram no submersível Titã. O magnata de Las Vegas esteve muito perto de fazer parte da expedição, embora tenha recusado no último minuto por problemas de agenda.

Ofereceram-lhe dois assentos, um para ele e outro para seu filho, mas eles foram finalmente ocupados por Shahzada Dawood e Sulemano filho dele.

CEO da OcenGate Stockton Rush tentou convencer Florescer, sem sucesso. O milionário transmitiu a ele suas preocupações sobre a segurança do Titã, e a resposta do gerente da expedição foi muito clara.

“Ele estava totalmente convencido de que era mais seguro do que atravessar a rua, acreditava apaixonadamente no que estava fazendo”, Florescer explicou em comentários ao jornal britânico The Sun.

Jay Bloom: Poderia ter sido eu e meu filho

Florescer confessou que está bem ciente de que poderia ter morrido e não escondeu o fato de que pensa em Shahzada Dawood e Suleman.

“Quando vejo uma foto daquele empresário paquistanês e seu filho de 19 anos, penso em como poderia ter sido fácil eu e meu filho de 20 anos, mas pela graça de Deus”, disse ele.

A Reuters notou que Florescer estava particularmente preocupado com os materiais em certas partes do Titã. Entre outros detalhes, o submersível usava um controlador de videogame (que custa cerca de 40 euros) para controlar o dispositivo, uma caixa de fibra de carbono e, além disso, os passageiros não podiam abri-la por dentro em nenhum caso. “Quanto mais eu sabia, mais preocupado ficava”, confessou.

O negócio milionário de Jay Bloom

Florescer lidera uma série de negócios de sucesso. Entre outras coisas, ele preside a First 100, empresa dedicada à compra de imóveis com dívidas fiscais, e a Pegasus Group Holdings, com sistemas de dados com energia renovável. Ele também possui um serviço exclusivo de transporte de pessoas por helicóptero e a empresa Police Chase, que simula uma perseguição policial.