Jay-Z e Beyoncé aparecem para almoçar na Riviera Francesa durante a turnê do Renascimento

Como você pode ver, Jay parece totalmente relaxado em sua camiseta, shorts e óculos escuros. Bey, também em trajes de verão, parece estar no modo turista com uma câmera pendurada no ombro. Os dois estão cercados por seguranças dizendo aos fãs para manterem distância.

Fomos informados de que Jay e Bey haviam chegado de barco para almoçar no La Guérite – que é conhecido por seus pratos de frutos do mar, saladas e massas e oferece vistas incríveis do Mar Mediterrâneo a partir do terraço da ilha.