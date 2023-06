Jay-Z embolsa US$ 7,2 milhões e Parlux paga para acabar com a saga dos perfumes

Jay-Z é pelo menos $ 7 milhões mais rico do que era um dia atrás, e o dinheiro significa que ele pode finalmente deixar para trás uma batalha legal de mais de 7 anos.

TMZ Hip-Hop soube que a Paralux Fragrances enviou $ 7.259.061,31 para a equipe de Jay na quarta-feira – era o que a empresa devia a ele depois de perder o processo que arquivos em janeiro de 2016, alegando que o magnata não cumpriu as obrigações promocionais da colônia Gold Jay-Z.

Conforme informamos, um júri decidiu a favor de Jay há mais de um ano, mas a Parlux entrou com um recurso… que perdeu na semana passada. Como resultado, a empresa estava presa pelo valor determinado pelo tribunal de US$ 6,8 milhões mais juros.

Aqui está uma pequena perspectiva de quanto tempo a batalha do Parlux se arrastou – quando o processo foi aberto, Jay-Z valia cerca de US $ 610 milhões, segundo a Forbes. Sete anos depois, ele mais do que quadruplicou isso!!!