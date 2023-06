Jeff Van Gundy mudará a cabine de transmissão para um trabalho de assistente no Mavericks?

EUf Jeff Van Gundy está procurando fazer um retorno ao NBA, parece que ele tem uma oportunidade esperando por ele em Dallas – como assistente técnico do Mavericks. De acordo com o repórter veterano da NBA Marc Steino Dallas Mavericks estão interessados ​​em Van Gundy se juntar à sua comissão técnica sob o comando do técnico principal Jason Kidd.

Stein compartilhou a notícia com os assinantes de seu site, dizendo: “Também me disseram que [the Mavericks] plano para avaliar o interesse de Jeff Van Gundy em um potencial retorno ao banco como assessor de Kidd após mais de 15 anos na radiodifusão.”

Seria uma grande mudança de carreira para de Gundyque trabalha como analista da NBA para a ESPN desde que foi demitido como foguetes‘ treinador principal em 2007. Embora tenha manifestado interesse em voltar a ser treinador nos últimos anos, sempre se presumiu que o faria apenas como treinador principal.

de Gundy traz uma riqueza de experiência para a mesa. Anteriormente, ele atuou como treinador principal do foguetes de 2003 a 2007 e passou sete temporadas como treinador principal do Knicks. Ao longo de sua carreira de treinador, ele acumulou um recorde de 430-318 em 11 temporadas.

Além de sua experiência como técnico da NBA, Van Gundy foi nomeado técnico da equipe dos EUA no FIBA AmeriCup e ajudou a equipe a se classificar para a Copa do Mundo da Fiba de 2019.

Van Gundy está buscando um emprego de treinador principal

Se Van Gundy decidir se juntar à equipe técnica de Dallas, é provável que ele tenha que aceitar um corte salarial de seu show na ESPN, que segundo rumores é de cerca de US $ 1 milhão por ano. Ele também estaria trocando o trabalho relativamente livre de estresse de transmissão pelas demandas e viagens de treinamento na NBA.

A intensidade potencial da função de treinador em Dallas pode aumentar se Kyrie Irving tem o jeito dele. Irving está supostamente pressionando por Lebron James para se juntar a ele no Mavericks, conforme detalhado por OutKick. Certamente acrescentaria uma camada extra de complexidade à comissão técnica.

Embora Van Gundy seja sem dúvida um talentoso técnico da NBA apaixonado pelo jogo, nessa situação, ele pode preferir continuar trabalhando ao lado de seus companheiros de equipe da ESPN. Mark Jackson e Mike Breen em vez de se juntar ao circo Kyrie e LeBron em Dallas.