Jeffrey Epstein enviou uma carta ao pedófilo da equipe olímpica dos EUA, Larry Nassar, antes de morrer, mas o preso nunca a recebeu

Jeffrey Epstein enviou uma carta à desgraçada equipe olímpica dos Estados Unidos com o nome de Larry Nassar antes de ser encontrado morto em sua cela em Manhattan, mas a carta nunca foi recebida por Nassar.

De acordo com a Associated Press, receberam cerca de 4000 páginas com milhares de documentos isso incluía o declínio da saúde mental de Epstein.

Jeffrey Epstein enviou a carta, mas nunca foi recebido

Larry Nassar, o médico que abusou de meninas da equipe olímpica dos EUA durante anos, foi o destinatário das cartas enviadas a ele, mas elas foram trancadas com uma “devolução ao remetente” algumas semanas antes de seu suicídio.

O investigador que encontrou a carta endereçada a Nassar mencionou que “Parece que ele o enviou pelo correio e foi devolvido a ele, não tenho certeza se devo abri-lo ou devemos entregá-lo a alguém?”

Os documentos obtidos pela AP também incluem uma avaliação psicológica dos últimos dias de Jeffrey Epstein antes de seu suicídio.

Epstein tentou cometer suicídio anteriormente

Antes de morrer, ele foi colocado em suicídio junto com a avaliação e depois teve uma tentativa de suicídio

Enquanto isso, o psicólogo chefe da prisão afirmou que “Ele ainda foi deixado na mesma cela com um banheiro quebrado, por favor, mova-o para a cela ao lado quando ele voltar do jurídico, pois o banheiro ainda não funciona.“

Um dia antes da morte de Epstein, um juiz federal abriu quase 2.000 páginas de documentos que teriam o processo de abuso que ele teria que suportar.

Segundo seus advogados, na noite anterior à sua morte, ele pediu para ser dispensado da reunião alegando que ele ia telefonar para sua mãe, porém, sua mãe estava morta há mais de 15 anos.