Jemele Hill insiste em querer dinheiro de Joe Rogan em meio à saída do Spotify

Jemele Hill nega que uma suposta demanda por Joe Rogan O dinheiro de alto nível do Spotify é o motivo de sua saída da gigante do áudio … embora pareça claro que ela está, de fato, saindo.

Diz-se que a repórter esportiva / personalidade da mídia de longa data está negociando uma separação do Spotify, onde hospeda exclusivamente seu podcast de todos os problemas – ‘Jemele Hill is Unbothered’ – desde 2019. Vários saídas estão relatando que ela agora está procurando um novo lar para seu show.

Jemele Hill está no Spotify depois de desafiar a empresa a pagar a ela ou a outro apresentador negro US$ 100 milhões para igualar Joe Rogan.

Se você ler o artigo, descobrirá que o escritor está se referindo a uma citação antiga que ela deu ao NYT no ano passado sobre o grande contrato de Joe, no qual ela disse … “O que eu gostaria de ver é que eles entregassem $ 100 milhões para alguém que é negro.” A maneira como o Outkick e outros sites de direita estão relatando isso é … Jemele pediu aqueles US $ 100 milhões e foi informado que não.

Pessoas: Muito do que foi relatado simplesmente não é verdade. Meu podcast não foi cancelado. Eu nunca pedi US$ 100 milhões ao Spotify. Essa merda é realmente cômica.

Jemele também esclareceu ainda mais em um bate-papo no Twitter com alguém que estava apontando a citação para ela, ao que ela respondeu … “Você provavelmente deveria compreender melhor, ou talvez ler a peça original – que era sobre mim querendo ver o Spotify fazer esse investimento em podcasters negros proeminentes. Nunca disse ao Spotify ou ao NYT que merecia US $ 100 milhões. Meu acordo com o Spotify é bastante justo. Tratava-se de investimento e crescimento.