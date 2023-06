Jennifer Aniston enlouquece depois de receber um elogio indireto

Jennifer Aniston tem um osso a escolher com uma frase comumente usada que a irrita infinitamente. A frase em questão é “você parece ótimo para a sua idade” e geralmente é um elogio. No entanto, o “AmigosA estrela, 54 anos, acredita que deveria ser simplesmente “você está ótima, ponto final”.

“Isso me deixa louca. Eu não aguento mais”, ela desabafou para britânicos. Voga. “É um hábito da sociedade que tenhamos esses marcadores como, ‘Bem, você está nessa fase, então para a sua idade…’ Eu nem entendo o que isso significa.”

O incrível vídeo desafiador da idade de Jennifer Aniston que prova que ela está bêbada na fonte da juventude

Aniston compartilhou com confiança que ela está em melhor forma agora do que quando tinha vinte anos, sentindo-se bem em mente, corpo e espírito. A vencedora do Emmy recentemente se abriu sobre sua rotina de exercícios, revelando sua jornada de tentativa e erro.

No passado, Aniston sentiu-se pressionado a se envolver em treinos intensos, mas resultou em lesões. Refletindo sobre sua mentalidade anterior de precisar fazer uma certa quantidade de cardio para se sentir realizada, ela disse No estilo: “É assustador … Eu simplesmente queimei e quebrei meu corpo.”

Jennifer disse que está na melhor forma de sua vida

Reconhecendo os perigos de se esforçar demais, Aniston compartilhou um detalhe interessante sobre sua jornada na fisioterapia. Ela recebeu uma boneca Barbie coberta com fita Kinesio, que representa os ferimentos que ela sofreu nos últimos 15 anos.

Aprendendo com suas experiências passadas, Aniston agora adotou uma abordagem mais equilibrada para o condicionamento físico. Ela recorreu ao programa de exercícios em casa de baixo impacto Pvolve para manter sua força sem o risco de esforço excessivo. O programa não apenas a ajudou a manter um belo físico, mas também aumentou significativamente seus níveis de energia.

Aniston achou o Crossfit muito agressivo e o boxe para ser duro com seus pulsos, mas Pvolve foi um divisor de águas para ela. Com este programa de exercícios, ela não sente mais fadiga ou dor extrema.

Na verdade, Aniston se tornou uma fã tão devota de Pvolve que se juntou oficialmente à equipe. A adoção de uma abordagem mais equilibrada e sustentável para o condicionamento físico não apenas transformou seu corpo, mas também melhorou seu bem-estar geral.