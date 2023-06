Jennifer Aniston relembra um dos momentos mais difíceis de sua vida ao perder sua cadela Dolly

Jennifer Aniston sempre será lembrada por seu papel na mítica série “Amigos”. Em junho de 2019, Dolly, faleceu o cachorro que ela criou com o ex-companheiro e ator Justin Theroux, de quem se separou após dois anos e meio de casamento.

O passado fez uma postagem que mostrava o luto que a marcou profundamente. Este 3 de junho marcou o quarto aniversário da morte de seu animal de estimação cachorro Dolly. Por mais de uma década Aniston compartilhou grandes momentos com este animal de estimação que dividiu alguns anos com seu ex Justin Theroux.

“Hoje à noite, ao pôr do sol, após uma luta heróica… nossa mais leal família e protetora, Dolly A. depôs sua espada e escudo. Ela estava cercada por toda a sua família. ‘Aquele que nunca abandona, aquele que nunca se mostra ingrato… é o cão, fiel e verdadeiro, mesmo na morte.’ -George Vest Descanse em paz, Dolly”, escreveu Aniston na época.

“Dolly para sempre”, escreveu a atriz no post em sua conta do Instagram, onde compartilhou fotos dela com Dolly e um vídeo emocionante lembrando seu amado animal de estimação. Sem dúvida, esta é uma data que entristece Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston revela o que está acontecendo com ‘Friends’ entre a geração mais jovem

Em entrevista à mídia AFP, Jennifer Aniston explicou porque as novas gerações podem acabar odiando o show e tudo isso tem a ver com a mudança de sensibilidade.

“Há toda uma geração de pessoas, crianças, que agora voltam aos episódios de ‘Friends’ e os consideram ofensivos. Houve coisas que nunca foram intencionais e outras… Bem, deveríamos ter pensado nisso, mas não acho que haja uma sensibilidade como há agora.