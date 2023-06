Jennifer Garner é a arma secreta de JLo para salvar seu casamento com Ben Affleck, diz fonte

Jennifer Lopez está fazendo de tudo para salvar seu casamento com Ben Afflecke sua arma secreta não é outra senão a ex-esposa de Ben, Jennifer Garner. De acordo com RadarOnline.com, J Lo assumiu a responsabilidade de fazer amizade com a mãe dos três filhos de Ben, na esperança de conquistá-la como aliada e co-pai.

Uma fonte revelou: “J Lo passou a aceitar que Jen sempre será uma grande influência para Ben. Mesmo que eles não sejam casados, ele ainda valoriza a opinião de Jen e a respeita.” Parece que, embora Jennifer tenha sido uma fonte de tensão no casamento atual de Ben, J Lo reconhece que construir um relacionamento com ela pode beneficiar sua causa.

Em vez de lutar contra o fator Jennifer, J Lo adotou uma nova estratégia de parceria com ela. A fonte descreveu a abordagem de J Lo como “uma grande mudança de estratégia” impulsionada pelo estado desesperador de seu relacionamento. No último esforço de J Lo para salvar seu casamento, tornar-se amigo e confidente de Jennifer tornou-se uma prioridade.

A nova amizade deles ficou evidente quando Jennifer recentemente levou um dos filhos de J Lo para Disneylândia. As fotografias capturaram Jennifer, junto com sua filha mais nova e a filha de 15 anos de J Lo, aproveitando um dia no lugar mais feliz da Terra. Este ato de camaradagem marca a determinação de J Lo em consertar as cercas e salvar o que resta de seu casamento conturbado.

J Lo quer salvar seu casamento

“J Lo não quer mais brigar com Ben”, explicou a fonte. “Ela quer paz e harmonia e que Ben a ame e cuide dela novamente. E a melhor pessoa para ajudá-la é Jen.” Parece que J Lo está disposto a fazer de tudo para acabar com as brigas e conflitos que atormentam Bennifer 2.0 desde sua fase de lua de mel.

Relatórios sugerem que as discussões do casal giraram em torno das escolhas de moda de Ben e do hábito de fumar. A fonte revelou: “Ele gosta de jeans e camiseta e agora Jennifer está tentando dizer a ele o que ele pode e o que não pode usar. Ela absolutamente odeia os cigarros de Ben”. Apesar da promessa de Ben de parar de fumar, a reclamação incessante de J Lo só o levou a fumar mais.

Diante de um casamento conturbado, Jennifer Lopez está adotando uma abordagem ousada e não convencional. Ao fazer amizade com a ex-esposa de Ben, ela espera ganhar um aliado e, finalmente, reacender o amor e a felicidade que já compartilhou com Ben. O tempo dirá se essa estratégia terá sucesso, mas J Lo está determinada a fazer o que for preciso para salvar seu relacionamento.