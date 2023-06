Jennifer Lawrence admite que filmou cena Don’t Look Up enquanto estava chapada

Oma das atrizes mais aclamadas da indústria cinematográfica e uma das mais bem-sucedidas do mundo, Jennifer Lawrence, está em um rolo. O artista está lançando Sem ressentimentosmas ela também esteve na primeira página de alguns meios de comunicação por suas últimas declarações, onde afirma ter filmado uma cena recente sob a influência de drogas.

Em seu último trabalho, do qual também é produtora, ela interpreta o papel de uma mulher que passa por uma situação econômica difícil e por isso aceita uma proposta de trabalho inusitada.

Jennifer Lawrence tem que ser a companheira de luxo de um jovem muito introvertido, interpretado por André Barth Feldmane ela tem que acordá-lo antes de sua entrada na universidade.

Jennifer Lawrence e sua experiência em ‘Don’t Look Up’

Outro dos últimos trabalhos da atriz foi ‘Don’t Look Up’, o famoso filme da Netflix. Ambos estão no gênero de comédia, onde Lawrence está em seu elemento. No filme de 2021, Lawrence interpretou o papel de um astrônomo que avisa sobre a chegada de um cometa à Terra que destruirá completamente o planeta e se desespera com a inação da população mundial.

Ao lado dela estava outro astrônomo de ficção, Leonardo Di Caprio. Em ‘Não olhe para cima‘ há uma cena em que Lawrence fuma um pouco de maconha para desestressar depois de dar a notícia à mídia, e ela pensou que para dar mais realismo à sua atuação, ela deveria estar realmente chapada. O diretor do filme, Adam McKaydisse a Scren Rat em entrevista que “a personagem dela está realmente chapada”.

“Jen disse, ‘Você vai me permitir alguma improvisação?’ Isso é o que sempre fazemos. E eu disse: ‘Claro, você pode usar drogas'”, disse o diretor. Lawrence, por sua vez, relembrou: “Todo mundo estava implicando comigo, acho que porque eu estava chapado. Era fácil implicar comigo.”