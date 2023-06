Jennifer Lawrence diz que não ficou com Liam Hemsworth enquanto estava com Miley Cyrus

Jennifer Lawrence está colocando um boato bastante suculento na cama … um que afirma que ela estava envolvida em um caso com Liam Hemsworth enquanto ele ainda estava junto com Miley Cyrus .

J-Law falou sua verdade no “Watch What Happens Live” de segunda-feira depois de apresentar Andy Cohen perguntou se ela tinha alguma ligação com Miley “Flores” cheias de sombra videoclipe – um que as pessoas acreditam ser sobre Liam traindo Miley.