Jennifer Lopez e Ben Affleck fecham acordo para comprar mansão de 60 milhões de dólares

CEmbora a conversa sobre o relacionamento deles nem sempre tenha sido positiva, Jennifer Lopez e Ben Affleck parecem estar em um lugar bom o suficiente para fazer uma compra de longo prazo de uma mansão.

Com a nova casa rendendo ao casal cerca de 60 milhões de dólares, é realmente uma das casas mais espetaculares que você verá hoje.

De acordo com MarieClaire.co.uk, inclui 24 banheiros e ainda tem seu próprio salão de cabeleireiro.

Depois de meses procurando uma casa, J-Lo e Ben Affleck conseguiram finalmente descobrir aquela que consideram ser a sua casa de sonho.

O TMZ informou pela primeira vez que a dupla havia comprado o prédio, que também teria 12 quartos.

Só podemos imaginar que esse número será útil se houver algum tipo de festa na casa.

O que mais a mansão tem?

Há muito mais no edifício do que uma infinidade de quartos e banheiros, com a propriedade também apresentando um complexo esportivo coberto com quadras de basquete e pickleball.

Existe um ginásio, um ringue de boxe e um salão desportivo, com garagem para 12 carros para recolha pessoal de viaturas.

Além disso, há estacionamento suficiente para 80 carros de visitantes no terreno da mansão.

Quando você gasta mais de 50 milhões de dólares em uma casa, tem o direito de esperar um certo tipo de comodidade.

Estes vêm na forma de um cinema, uma sala de vinhos, um salão de uísque e um spa totalmente funcional, completo com sauna e sala de massagens.

Claro, há também uma piscina considerável situada no jardim para o casal e sua família desfrutarem em um dos dias mais quentes que os Estados Unidos da América têm a oferecer.