Jennifer Lopez e sua ousada tatuagem embaixo do peito dedicada a Ben Affleck

Psão formas Jennifer Lopez mostrou seu amor por Ben Affleck ao revelar uma nova tatuagem com o nome do marido em sua conta do Instagram.

A estrela de 53 anos postou uma série de fotos em sua conta nas redes sociais, nas quais é possível ver o sinal do infinito na altura do peito, com uma flecha no centro com ela e Afflecko nome de.

Page Six informou que esta série de fotografias tem como objetivo promover o novo design de calçados de J.Lo com o Revolve, um site de compras, com o qual ela se associou pela primeira vez em março deste ano.

Os vestidos de JLo e sua nova tatuagem

Para esta nova campanha, Jennifer Lopez usou um vestido PatBo multicolorido, com decote sexy nas costas e nas laterais, que mostra seu abdômen imponente e o toque da tatuagem logo abaixo do seio esquerdo.

Na mesma sessão, ela usou um vestido rosa com franja do mesmo estilista, mas como se não bastasse, ela usou um terceiro modelo: um vestido transparente coberto de cristais combinado com uma sandália de penas.

JLo trabalhou com estilista de celebridades Chris Appleton e maquiadora Maria Phillips na filmagem.

Ben Affleck, “apaixonado” por JLo

Affleck, 50, também tem uma tatuagem que mostra que ele tem uma “queda” por sua esposa.

Depois da tatuagem, o ator, roteirista e diretor também fez uma tatuagem de duas flechas cruzadas, com as iniciais do casal.

Quando Ben fez aquela tatuagem, ele e JLo ainda não eram um casal, e em 2016 ela chamou o desenho de seu agora marido de “horrível”.