Jennifer Lopez usa o Dia dos Pais para provar que Ben Affleck não tem corpo de pai

Jennifer Lopez foi ao Instagram no domingo para desejar Ben Affleck um feliz Dia dos Pais e usou uma foto dele sem camisa para aparentemente provar que ele não tem um “corpo de pai”.

Lopez, 53, sempre foi incrível ao longo de sua carreira, mas Affleck frequentemente ganha peso antes de voltar à forma para um papel no cinema. Não está claro quando a foto do espelho sem camisa foi tirada, então talvez ele tenha um corpo de pai no momento.

dia dos pais picante; Jennifer Lopez deixa uma mensagem especial para Ben AffleckMARCA ENGLISH

Affleck, de 50 anos, está em boa forma para um homem de sua idade e J-Lo adora exibi-lo. A postagem dela também incluiu uma entrevista em que ela o elogia com elogios sobre seu estilo parental.

“Ele me ensina como interagir com as crianças”, disse Lopez. “Ele é tão sintonizado. Ele é um cara tão brilhante, de qualquer maneira. … Você pode dizer que quando ele teve seu filho, ele deve ter lido todos os livros e todas as coisas que você pode aprender sobre crianças.”

Affleck tem três filhos com ex-mulher Jennifer Garner: 17 anos de idade Tolet14 anos Serafina e 11 anos Samuel. Ele e J-Lo não têm filhos juntos.

O novo visual de Jennifer Lopez

Dois dias antes, Lopez compartilhou uma foto de si mesma com um novo penteado, uma franja clássica que a leva de volta aos anos noventa.

“Bang, bang. Este sou eu agora”, escreveu Lopez.

Ela costuma compartilhar fotos de si mesma no Instagram e Affleck raramente aparece em qualquer uma das postagens, tornando a foto do abdômen muito mais chocante.

Tudo o que o casal poderoso faz se torna viral, mas isso definitivamente está em outro nível e pode até ter sido premeditado.