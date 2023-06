Jerry Jones não descarta retorno de Ezekiel Elliott sob novo contrato

Tele dono do Dallas Cowboys Jerry Jones não vê grandes problemas para Ezequiel Elliot para voltar a jogar pela franquia ainda este ano. Isto é, desde que ele concorde em receber menos do que recebia anteriormente. Em entrevista coletiva com a imprensa, o dono disse que não se opõe a um eventual retorno do running back.

O plano em Dallas só funcionaria se o running back aceitasse um contrato menor do que no início deste ano, do qual acabou sendo dispensado em março. Treinador principal do Dallas Mike McCarthy também disse na época que estava “aberto” para trabalhar com Elliott novamente.

Logo após o anúncio do lançamento, Adam Schefter, da ESPN, informou que o Cincinnati Bengals, Philadelphia Eaglese o New York Jets estaria na disputa pelo jogador a partir deste ano.

Para 2023, o RB teria um cap hit de US$ 16,72 milhões, com $ 10,9 milhões em salário e outros $ 5,82 milhões em bônus em dinheiro. Como esses valores não foram garantidos, a equipe economizou, praticamente, o valor total, deixando apenas o bônus como dead cap.

Elliot e Dallas assinou um contrato de seis temporadas em 2019, encerrando um período de 40 dias. O contrato começava em 2020 e iria até o final de 2026, mas com o valor integral do salário garantido apenas até 2022, permitindo que a equipe rescindisse o negócio prematuramente se quisesse – e assim fez.

A equipe também aplicou a marca de franquia em Tony Pollard para a nova temporada, dando mais uma indicação de que a permanência de Elliott estava contada.

O desempenho de Elliott mostrou um declínio gradual desde a assinatura de seu contrato. Na temporada passada, o jovem de 27 anos teve as piores marcas da carreira nas corridas (231), média de jardas por tentativa (3,8) e jardas terrestres (876).

Ele registra uma passagem de sete anos com o vaqueiros, com 103 jogos disputados, 1.881 corridas, 8.262 jardas e 68 touchdowns no solo. Elliott também somou mais 2.336 jardas em 305 recepções, com 12 touchdowns. As 10.598 jardas e 80 TDs de scrimmage o deixam como o terceiro running back de maior sucesso na história da franquia, atrás apenas de Emmitt Smith e Tony Dorsett.