Jim Miller: Equipe de Jared Gordon ‘meio imprudente’ por permitir que ele lutasse no UFC Vegas 74

Jim Miller estava a apenas dois dias de seu retorno à ação no UFC Vegas 74 quando sentiu seu telefone vibrar no bolso enquanto ia buscar comida com a equipe do UFC Performance Institute.

Uma olhada rápida mostrou o nome do matchmaker do UFC Sean Shelby no identificador de chamadas. Miller soube imediatamente que estava sendo recebido com más notícias sobre sua luta agendada contra Jared Gordon.

“Acho que imediatamente comecei a xingar antes mesmo de atender o telefone”, disse Miller em O lutador contra o escritor.

Shelby informou a Miller que Gordon foi retirado da luta. Ele teve a opção de esperar algumas semanas para competir contra Ludovit Klein, seu oponente original do UFC Vegas 74 antes de uma lesão, ou ele poderia assumir uma substituição muito tarde.

Miller optou pelo último, e valeu a pena depois que ele demoliu o estreante no UFC Jesse Buckley em apenas 23 segundos, o que também lhe rendeu um prêmio de Performance da Noite de $ 50.000.

Apesar de tudo dar certo para Miller, ele estava preocupado em aceitar uma briga com Gordon em primeiro lugar depois de ver o veterinário ser nocauteado por uma cabeçada acidental no final de abril.

Segundo Miller, ele foi informado de que Gordon havia dito ao UFC que estava saudável e pronto para competir, o que momentaneamente abordou suas preocupações.

“Independentemente da luta [with Bobby Green] ser derrubado para um no-contest, isso não afeta o que aconteceu dentro do octógono naquela noite”, disse Miller. “Assim, minhas preocupações foram respondidas com: ‘Ei, está tudo bem para ir, nós perguntamos, está tudo bem.’

“Porque minhas opções naquele momento eram alguns nomes diferentes lançados lá, ou esperar por Klein até meados de julho. Se Jared tivesse caído, eu acabaria esperando mais algumas semanas para lutar.

Não foi até que ele falou com a mídia durante a semana da luta que Gordon revelou que teve uma “pequena concussão” da luta com Green. Mas ele acrescentou que superou os sintomas “rapidamente e fiz tudo o que pude para me recuperar”.

O presidente do UFC, Dana White, criticou Gordon por aceitar a luta com Miller sabendo de sua concussão.

“[Jared Gordon] deveria ter nos contado isso seis semanas atrás”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 74. “Ele deveria ter mostrado pelo menos algum respeito à empresa e ao seu oponente e pelo menos fez isso seis semanas atrás.”

Miller entende por experiência pessoal que uma concussão pode não ter sido diagnosticada logo após a luta de Gordon com Green em abril. Mas isso não significa que os sintomas não possam aparecer dias ou mesmo semanas depois.

Nesse ponto, disse Miller, a responsabilidade e a culpa realmente recai sobre os treinadores e a administração de Gordon por permitir que ele se entretivesse em outra luta nessas circunstâncias.

“Às vezes você passa pelos exames médicos depois de uma luta e chega à tenda nos fundos, às vezes você não está totalmente, realmente mostrando sinais de uma concussão ou algo assim, ou mesmo lesões”, explicou Miller. “Esta é realmente uma conversa que tive com médicos em algumas ocasiões. Você está nos levando quando ainda estamos cheios de adrenalina. Ainda estamos com o coração batendo a mil por hora. Ainda estamos no modo de luta, e você está nos perguntando se as coisas doem, ou isso ou aquilo. É difícil para nós avaliar completamente o que exatamente está acontecendo.

“Pelo que entendi, ele realmente não sentiu como se tivesse sofrido uma concussão até mais ou menos uma semana depois. Então [the responsibility] é meio que nele. Tipo, talvez você devesse ter vocalizado isso para as pessoas. Como eu disse, pós-luta, eu entendo ele fazendo isso. Eu o entendo aceitando a luta. É meio imprudente, mas somos pagos para entrar em uma jaula e bater uns nos outros. Estou decepcionado com a equipe dele.”

Miller sabe tanto quanto construiu sua reputação com a disposição de enfrentar qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento ao longo de sua carreira no UFC. Ele ainda se cerca de pessoas que se preocupam o suficiente com ele para garantir que ele nunca corra riscos desnecessários, especialmente quando se trata de sua saúde a longo prazo. É por isso que ele não coloca a culpa em Gordon tanto quanto nas pessoas que o cercam.

“Se um dos meus companheiros de equipe, um dos meus caras estava na mesma situação, não há absolutamente nenhuma maneira de deixá-los lutar nessas circunstâncias”, disse Miller. “Combinar um grande corte de peso com a recuperação ativa de uma concussão não é bom. Isso não é uma boa jogada.

“Então, para seus treinadores e seu gerente apenas ignorar isso e [say], ‘OK, nós temos isso’, acho que é meio imprudente. Você está se colocando em uma situação realmente complicada. Como eu disse, não ter algumas vozes, essa é a parte que fede.”

Pelo que vale a pena, Miller não guarda nenhuma má vontade em relação a Gordon, mas o nativo de Nova Jersey também reconhece que nunca deveria ter sido autorizado a lutar em primeiro lugar.

“Gostaria que houvesse pessoas que o dissuadissem”, disse Miller. “Porque isso não é uma boa aparência agora e ele vai ter que lidar com isso.

“Nós, como lutadores e equipes, precisamos cuidar de nossos caras. Precisamos olhar para os caras que estão super dispostos a arriscar tudo. Alguém de sua equipe deveria estar em seu ouvido.

Ouça novos episódios de The Fighter vs. The Writer todas as terças-feiras