JJ Watt discute retorno à NFL como analista de TV

As JJ Watt se aproxima de sua primeira queda na aposentadoria, ele tem muitas opções para sua próxima mudança de carreira conforme a temporada de futebol se aproxima. a formar All-Pro O lado defensivo tem várias ofertas na mesa para ingressar em redes de TV como analista, de acordo com Andrew Marchand, do New York Post.

A CBS é a favorita para potencialmente colocar Watt no que seria um papel de meio período no início, enquanto a NBC e oRede NFL também manifestaram interesse, de acordo com Marchand. A CBS adicionaria Watt ao seu atual grupo de analistas em vez de substituí-lo, o que lhe permite ter o que Marchand descreveu como um “prazo elástico”.

No entanto, ainda não está claro se Watt quer entrar no mundo da TV, especialmente tão cedo na aposentadoria. Depois de se aposentar em janeiro, Watt se abriu sobre seu potencial futuro no Twitter, dizendo que consideraria entrar na TV, embora nunca tenha pensado que o faria.

“No início da minha carreira eu disse que nunca faria isso, mas eu amo demais o jogo para não estar perto dele de alguma forma”, disse Watt.

Se Watt leva um trabalho de TV, seria uma programação de TV de meio período no estilo Manning. Marchand relata que qualquer show em potencial para Watt na TV não seria um emprego de tempo integral porque ele não quer o compromisso de tempo.

Não, Watt não faria um ManningCast próprio para a CBS, ou qualquer rede interessada, embora isso fosse muito divertido. No entanto, parece que qualquer compromisso de fazer a NFL TV seria semelhante ao de Peyton e Elique devem fazer até 10 jogos pelo The Worldwide Leader em 2023

JJ Watt sai da NFL para se tornar sócio de Burnley na Inglaterra.

JJ Watt e sua esposa Kealia Ohai Watt anunciaram que investiram no Burnley FC, time recentemente promovido à categoria Liga Premiada.

O aposentado NFL O defensive lineman compartilhou um vídeo informando que são os novos parceiros do campeão da segunda divisão inglesa.

“Olha, eu só estou aposentado há uns quatro meses, mas eu realmente preciso fazer alguma coisa….. Não temos dinheiro para ‘comprar um clube de futebol europeu.’ ‘ Estamos mais na linha de um investimento minoritário, mas um investimento emocional massivo”, diz Watt.