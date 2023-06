Jogador do PGA Tour chama Jay Monahan de ‘hipócrita’ após fusão da LIV Golf

Tmanhã de uesday vi algumas grandes notícias no mundo do golfe chegam pois foi anunciado que haverá uma fusão entre o PGA Tour e o LIV Golf, notícia que surpreendeu muitos dos maiores nomes do esporte.

O anúncio foi feito por meio de uma aparição conjunta do comissário do PGA Tour Jay Monahan e diretor do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita Yasir Al-Rumayyan.

A narrativa LIV vs PGA é “lixo”, de acordo com o campeão do British Open, SmithLAPRESSE

Isso encerrou a longa batalha entre as duas organizações, a última das quais foi uma start-up controversa.

O segredo em torno da fusão do PGA Tour e LIV Golf

O que está começando a emergir é o total sigilo em que o negócio foi conduzido, com muitos dos maiores nomes do golfe sendo deixados completamente no escuro.

LIV Golf CEO Greg Normanque supostamente não terá vaga na nova liga, aparentemente soube da fusão em um telefonema pouco antes do anúncio.

Foi noticiado pelo Golf Channel Todd Lewis isso mesmo Tiger Woods e Rory McIlroy não sabia da fusão. Este último tem sido um dos maiores críticos do LIV Golf.

Jay Monahan se reúne com os jogadores

Após o anúncio, Monahan voou para Toronto para que pudesse realizar uma reunião de jogadores no Oakdale Country Club.

A reunião foi “intensa” e “acalorada” e um jogador chegou a chamar Monahan um “hipócrita” na cara, de acordo Geoff Ogilvyque falou com o Golf Channel.

Monahande acordo com Ogilvyapenas “pegou” depois de ser insultado.

“Estou feliz por não ter jay hoje,” Ogilvy adicionado.

Por que Jay Monahan mudou de ideia?

Monahan foi um crítico do LIV Golf até as últimas semanas, mas depois deu meia-volta.

“Reconheço tudo o que disse no passado em minhas posições anteriores”, disse ele Sean Zak na revista Golf.

“Reconheço que as pessoas vão me chamar de hipócrita.

“Sempre que eu disse alguma coisa, eu disse com a informação que eu tinha no momento.”