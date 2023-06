Jogadores defensivos do Browns roubados de joias e veículo por homens mascarados em assalto no centro da cidade

TDois jogadores de defesa do Cleveland Browns foram assaltados à mão armada por seis homens mascarados do lado de fora de uma boate no centro da cidade, de acordo com a polícia.

A polícia redigiu os nomes dos jogadores em um relatório de campo. No entanto, uma pessoa familiarizada com a situação identificou os jogadores como o cornerback Greg Newsome II e o tackle Perrion Winfrey. A pessoa falou com a Associated Press sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

Os Browns abriram o minicamp obrigatório na terça-feira.

De acordo com a polícia, um dos jogadores estava voltando para seu caminhão em um estacionamento às 3h30 da segunda-feira, quando os suspeitos mascarados pularam de um carro e roubaram joias dele antes de fugir em seu veículo. O jogador disse que não se feriu durante o roubo.

Newsome, um cornerback titular escolhido pelos Browns na primeira rodada em 2021 da Northwestern, postou na noite de segunda-feira: “É um mundo cruel em que vivemos” no Twitter.

Newsome estava em campo na terça-feira quando os Browns abriram seu minicamp de três dias, enquanto não havia sinal imediato de Winfrey, um ex-defensivo de Oklahoma preso em abril sob acusação de agressão no Texas.

Espera-se que o técnico Kevin Stefanski resolva a situação após o treino.