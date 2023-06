Jogadores do New York Jets já podem sentir o efeito Aaron Rodgers durante o treino

Fao vivo Hall da Fama Aaron Rodgers já seria um grande trunfo para qualquer time que ele escolhesse jogar depois de deixar o Green Bay Packers. Estamos falando não apenas de um Super Bowl vencedor, mas também um quarterback que muito recentemente ganhou o Prêmio MVP da NFL. Rodgers ainda está no topo de seu jogo, mas está adicionando todos esses anos de experiência ao seu jogo já impressionante. Isso foi perfeitamente traduzido para o campo durante a prática com o Jatos de Nova York e todos os seus companheiros parecem entusiasmados com o que a nova temporada pode trazer. Nem mesmo o jovem quarterback Zach Wilson parece louco, ele parece feliz por aprender com um dos melhores, ao mesmo tempo em que tenta ser uma forte competição para o veterano.

Embora, as chances são de que Rodgers estará começando esta temporada para os Jets e Wilson ficará no banco de trás para que ele possa aprender uma ou duas coisas sobre um dos melhores. Mas Wilson não é o único que está feliz por Aaron Rodgers fazer parte da equipe. Praticamente o resto do time está tonto com as possibilidades que eles têm não apenas de chegar aos playoffs nesta temporada, mas também de chegar a uma possível final de conferência. Fotos e vídeos de Rodgers‘ primeiros dias de prática estão contando a história por conta própria, as pessoas estão muito animadas por tê-lo na equipe e se maravilham com suas habilidades no dia-a-dia. Você também pode dizer que Rodgers está realmente se divertindo.

Salomon confirma que todo o vestiário dos Jets está movimentado

Em coletiva de imprensa na sexta-feira, Salomon Thomas ele próprio queria que a mídia soubesse como todos estão emocionados por ter Aaron Rodgers como seu QB. Ele expressou o que todos estão sentindo agora, mesmo entre Jatos fãs. Aqui está o que ele disse: “A sala está agitada agora – o prédio está agitado – e está agitado por uma razão. Você traz um membro do Hall da Fama solidificado como Aaron Rodgers e isso vai mudar algumas coisas. Sua liderança, seu conhecimento, a maneira como ele joga – você sabe que ele vai somar pontos e jogar um futebol inteligente. Isso traz uma juventude totalmente nova a esse time, mesmo para os veterinários.”