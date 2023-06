Jogo perfeito! Domingo German, dos Yankees, torna-se o primeiro a conseguir o feito desde 2012

domingo alemão lançou o 24º jogo perfeito em MLB história, e apenas o Ianques de Nova Iorque pitcher 99 arremessos para alcançá-lo. O feito histórico permitiu aos Yankees vencer confortavelmente o Oaklant Athletics (11-0) na noite de quarta-feira.

O beisebol é um esporte único, com certeza. Em sua última largada há uma semana, Germn permitiu 10 corridas para o Seattle Mariners. Ele também cumpriu recentemente uma suspensão de 10 jogos. O Dominicana O arremessador foi expulso e suspenso por usar resina demais em um jogo de 17 de maio contra o Toronto Blue Jays. Agora, o arremessador destro dos Yankees é o único jogador ativo na MLB com um jogo perfeito em seu currículo.

New York Yankees: franquia da MLB com jogos mais perfeitos

O New York Yankees agora também é a franquia da MLB com jogos mais perfeitos. A épica noite de Domingo Germán desempatou o Bronx Bombers realizada com o Chicago White Sox (às 3). Os ianques agora são os detentores de mais orgulho na liga, com: Domingo Germn (2023), David Cone (1999), David Wells (1998) e Don Larsen (1956).

Também haverá uma festa hoje à noite na República Dominicana. Graças a Domingo Germn, a nação caribenha pode comemorar seu primeiro arremessador dominicano a lançar um jogo perfeito.

Domingo Germn recebe o tratamento Gatorade depois de fazer um jogo perfeito na noite de quarta-feira.

Jogos perfeitos na MLB: lista completa