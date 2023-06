Jogos Olímpicos: Somente VIPs poderão beber álcool nas instalações das Olimpíadas de Paris 2024

EUé uma questão de classe ou dinheiro, pois torcedores comuns não poderão beber álcool no Jogos Olímpicos Paris 2024 locais, enquanto as pessoas nas áreas VIP poderão, de acordo com uma lei francesa que data de 1991.

A notícia foi noticiada pelo jornal Le Parisien, que também acrescentou que o álcool será permitido durante o Copa do Mundo de Rugby na França em setembro e outubro deste ano, pois os organizadores negociaram uma isenção com as autoridades francesas.

No entanto, o Comitê Organizador para os Jogos do próximo verão não o fez, então a lei Evin, que proíbe a venda, distribuição e introdução de bebidas alcoólicas em estabelecimentos esportivos e de atividade física, será aplicada.

A questão não seria tão abrangente não fosse o fato de que esta lei não chega a todos os lugares. Em outras palavras, as áreas VIP podem oferecer cerveja, vinho e destilados aos visitantes, o que parece ser uma clara discriminação que há anos gera polêmica na sociedade francesa.

Em 2019, a então ministra da saúde da França, Agnes Buzyn, sugeriu que o álcool também deveria ser proibido nas áreas VIP, mas a indústria de bebidas rapidamente condenou a ideia.

Existem várias brechas na lei que permitem que vinho, cerveja e cidra sejam vendidos regularmente em determinados eventos esportivos, como o rugby, na França. A regra, por exemplo, permite que os prefeitos concedam um número limitado de exceções por ano.

A cervejaria japonesa Asahi é patrocinadora do Copa do Mundo de Rugby e será vendido em todos os 48 jogos, como é padrão para rugby nacional ou internacional em França.

Cerveja e vinho foram vendidos sem escrúpulos nos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016 em Londres e no Rio de Janeiro, respectivamente, mas não foram planejados para serem vendidos no Tóquio 2020 os locais antes dos Jogos foram realizados sem multidão um ano depois do planejado por causa da pandemia de COVID.