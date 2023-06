John Boyega diz que está ligando para Jamie Foxx com frequência, apesar de nenhuma resposta

Jamie Foxx co-estrela de “Eles clonaram Tyrone” Com John Boye diz que está tentando desesperadamente entrar em contato com o megastar doente – desde que Jamie adoeceu há 2 meses – tudo sem sucesso, mas John não é um desistente !!!

John e vários outros membros do elenco sentiram a ausência de Jamie no evento de estreia de ‘TCT’ na quinta-feira em Miami.

John Boyega, co-estrela de “Eles clonaram Tyrone”, de Jamie Foxx, compartilha que esperava que Foxx estivesse na estréia e diz que não conseguiu que ele atendesse, mas que continuará ligando para seu telefone (Via: @etnow ) pic.twitter.com/FAaKjHH2QM

John diz que esperava que Jamie estivesse bem o suficiente para assistir à estréia do filme da Netflix, mas diz que ainda espera pelo menos um atendimento ao telefone um dia desses.

‘TCT’ é o primeiro de vários filmes liderados por Jaime programados para sair este ano, e o vencedor do Oscar estava no meio das filmagens de outro em abril, quando sofreu uma emergência médica em Atlanta.

Está bem claro que John também o protegeu – esperemos que Jamie sinta isso através de todas as chamadas perdidas !!! E, John… vá com calma, ele entrará em contato com você após a recuperação.