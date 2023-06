John Daly abandona Paige Spiranac enquanto Hooters revela seu novo item de menu

Circuito PGA veterano John Daly abandonou o influenciador de golfe Paige Spiranac na segunda-feira para a partida beneficente de celebridades agendada, no mesmo dia Hooters anunciou um novo cardápio baseado em sua marca.

Spiranac, 30, foi ao Twitter para agradecer ao jogador de golfe profissional Jerry Kelly por intervir para substituir o não comparecimento de Daly. A partida foi classificada como “Bela contra a Fera.”

Vídeo | Paige Spiranac compartilha suas grandes tacadas jogando golfe

“Hoje era para ser minha partida contra John Daly”, tuitou Spiranac. “Quando ele não apareceu, Jerry Kelly substituiu. Jerry fez 10 birdies e 2 águias hoje. Foi a maior partida de golfe que já testemunhei.

“Arrecadamos uma tonelada de dinheiro para caridade e não estou muito bravo com o 66 que atirei. Que grande dia no Geneva National!”

Um dia antes da partida, Spiranac deu uma festa na piscina aparentemente patrocinada pelo Hooters, posando com algumas das garçonetes do restaurante.

John Daly abandonou o Hooters também?

O Hooters anunciou na segunda-feira seu novo cachorro-quente “único” baseado em Daly. É possível que eles tivessem o anúncio pronto para quando ele se juntou a Spiranac no campo de golfe.

“Cachorros do Big John” custará US $ 8,99 e virá com waffle ou batatas fritas. O cachorro-quente é um icônico hebraico nacional servido em uma torrada ao estilo da Nova Inglaterra e mergulhado em coberturas.

Daly, 57, não vai apenas comer um simples cachorro-quente no Hooters. Eles terão um menu completo para ele e seus seguidores.

O menu também incluirá batatas fritas, molho de frango de búfala e outros molhos saborosos.