John Gotti III critica Kenny Bayless, comissão da Flórida sobre o corpo a corpo de Floyd Mayweather: ‘Eles não vão fazer Floyd parecer ruim a qualquer custo’

John Gotti III não acredita que teve uma chance justa contra Floyd Mayweather Jr.

“Os Gottis são o inimigo público nº 1, acho que para sempre”, disse Gotti a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Então eles vão fazer de tudo para jogar sujeira em mim.”

No início deste mês, Gotti e Mayweather competiram em uma luta de boxe de exibição que acabou em um desastre total. Não muito depois da luta, Mayweather e Gotti começaram a insultar e xingar um ao outro, o tempo todo se envolvendo em táticas violentas geralmente não permitidas dentro do círculo quadrado.

Na sexta rodada, o árbitro Kenny Bayless se cansou e interrompeu a exibição. Essa decisão quase provocou um tumulto quando Gotti atacou Mayweather de qualquer maneira e as comitivas dos dois lutadores invadiram o ringue.

Para ouvir Gotti dizer isso, a coisa toda é culpa de Mayweather.

“No início da luta, Floyd estava provocando toda a minha torcida e peso pesado, dizendo o que ele tinha a dizer, e eu disse a Floyd na luta: ‘É assim?’ e ele deixou bem claro que é assim”, disse Gotti. “No minuto em que comecei a fazer isso de volta ao Floyd, tornou-se um problema. No minuto em que comecei a provocá-lo de volta, xingando-o de volta e me envolvendo, de repente isso se tornou um problema.

“Mas no início, Kenny Bayless não disse duas palavras a Floyd. Não era certo, não era justo. É o que é, não estou bancando a vítima, nos divertimos, mas deveria ter sido justo em relação a isso.”

“Kenny Bayless veio até o meu corner e ao do Floyd e nos avisou no round anterior e disse: ‘Vocês têm que parar de xingar um ao outro, caso contrário, vou encerrar a luta’”, acrescentou Gotti. “Então a próxima rodada sai e voltamos de onde paramos. Toda vez que estamos próximos, mesmo quando estou me cobrindo, estou saindo da minha concha e xingando ele, ele está me xingando. Então, na troca final, lanço uma combinação de quatro socos e entro no clinch novamente, coloco meu antebraço na garganta dele, e ele faz isso de volta para mim, e começamos a xingar novamente, e Kenny Bayless apenas acena para a luta desligado. É inédito. …

“Eu agi com emoção que, olhando para trás, foi estúpido porque as pessoas poderiam ter se machucado sem nada a ver com isso. Mas eu apenas deixei minha emoção e fui atrás dele. Eu sinto que eles roubaram minhas melhores rodadas, para ser honesto. Eu estava ganhando fôlego, comecei a me acomodar um pouco, me sentindo bem, e eles chamaram a luta. Não fazia o menor sentido para mim. Fiquei desapontado.

Para referência, as regras da Associação de Comissões de Boxe permitem que os árbitros interrompam as lutas devido a comportamento antidesportivo. Embora Gotti acredite que a disputa verbal entre ele e Mayweather foi relativamente inofensiva, Bayless claramente discordou.

Mas Gotti acredita que houve um motivo oculto para a paralisação.

“100 por cento [Bayless called it because I was having success],” ele disse. “Eu estava tocando ele um pouco. Eu estava me aproximando dele. Na sexta rodada, nós conquistamos, e eu beijei Floyd na bochecha e disse a ele: ‘É isso. Você não tem mais nada. Você atirou no seu maço no início da luta. Eu estava confortável. Senti a força dele diminuir, a velocidade dele sumiu, comecei a soltar as mãos e fui pegando ele, e convenientemente eles cancelaram a luta. Nunca vi isso em todos os anos que assisto ao boxe. …

“Esse é o cara do Floyd. Eles não vão fazer Floyd parecer ruim a qualquer custo, mesmo que seja um pouco. Claro que ele estava protegendo Floyd.

Bayless não é o único com quem Gotti está chateado. Gotti também acredita que a comissão da Flórida está atrás dele depois que ele foi suspenso por seis meses devido ao incidente, o que ele acredita que o regulador fez para cobrir suas próprias falhas.

“Estamos trabalhando em algo agora, para suspender essa suspensão”, disse Gotti. “Sinceramente não sei qual foi o papel da comissão nisso tudo. Eles estavam lá para uma sessão de fotos, para ser honesto. Eles não fizeram seu trabalho nem um pouco. Eles tinham um trabalho a fazer. Eles não conseguiram nem segurar o ringue antes da luta. A luta atrasou uns cinco minutos porque as pessoas não estavam em seus lugares. Foi um caos completo. Não havia segurança, nem policiais lá, isso poderia ter ficado muito, muito ruim. É o que é. Estou feliz por ninguém ter se machucado.”

“Eles meio que me usaram como bode expiatório, a comissão”, acrescentou Gotti. “Tenho certeza que eles não queriam ser responsabilizados por ninguém se machucar, ou processos, então eles meio que me usaram como um bode expiatório. É o que é. Mas estou confiante [the suspension] com ser levantado.”

Gotti disse que ele e sua equipe estão trabalhando para que a suspensão seja suspensa, e ele espera uma revanche contra Mayweather ainda este ano. Enquanto isso, ele está mais preocupado em garantir que as pessoas não tenham uma ideia errada sobre o que aconteceu.

“O que me chateou foi a forma como esses artigos estavam descrevendo a luta, não era o caso”, disse ele. “Isso me pintou como um perdedor dolorido que acabou de atacar Floyd com raiva. Eu ataquei de raiva, mas não foi o caso durante a luta.

“Floyd falou muito durante aquela luta, e a luta não me incomodou, foram as palavras que me pegaram. Depois que você começa a dizer certas coisas, isso se torna pessoal para mim. Foi por isso que o ataquei. Mas é o que é. Nós superamos isso, somos adultos. São negócios.”