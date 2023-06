John Gotti III: ‘Sem sangue ruim’ com Floyd Mayweather, em negociações para revanche ainda este ano

John Gotti diz que Floyd Mayweather Jr. não é mais seu inimigo, mas ainda quer dar um soco na cara dele.

No início deste mês, a luta de boxe de exibição de Gotti e Mayweather se transformou em caos depois que a luta foi interrompida devido a conduta antidesportiva, resultando na comitiva dos lutadores invadindo o ringue. Na sequência, Gotti declarou Mayweather seu “inimigo para toda a vida”, mas depois de ter algum tempo para se acalmar, o lutador de 30 anos disse que ele e Mayweather acabaram com a treta.

“Ele queria falar e eu não queria fazer parte disso”, disse Gotti a Ariel Helwani em A Hora do MMA. “Eu não queria falar com ele. Meu pai, no entanto, foi para seu vestiário, e eles conversaram e discutiram. Ouça, não há animosidade contra Floyd. Eu disse que ele era meu inimigo vitalício por raiva, mas ele não é meu inimigo.

“Ele fez o trabalho dele. O trabalho dele é entreter e boxear, e o meu também. Eu ainda tenho respeito por Floyd. Mesmo aos 46 anos, você o vê no ringue, como ele é ótimo. Aos 46 anos, seus reflexos são fenomenais… sua velocidade. Ouça, foi uma ótima experiência dividir o ringue com Floyd. É uma lembrança que nunca esquecerei pelo resto da minha vida, com certeza. …

“Foi difundido”, continuou Gotti. “Foram bons. Nós temos conversado. Meu pai está em contato com a equipe deles, e não há sangue ruim aqui. É um negócio. Fizemos o que tínhamos que fazer, esmagamos e seguimos em frente.

E esse negócio pode continuar. A briga transformou o evento de exibição não anunciado de Mayweather em manchetes, e Gotti III disse que já está em negociação para reverter as coisas.

“Estamos conversando agora, na verdade, para fazer algo”, disse ele. “Então vamos ver onde isso vai. Pelo que entendi, depois da luta, foi a coisa mais pesquisada no Google no mundo inteiro.

“Floyd é um homem de negócios. Floyd quer capitalizar isso. Ele quer ganhar dinheiro. Então, se eles quiserem fazer isso de novo, estou aqui, e prometo a vocês que desta vez, vou disparar as armas assim que o sinal tocar, e vamos lutar agora.

Gotti III acrescentou que sua confiança em uma revanche está “no céu” e que eles estão procurando por algo em outubro. Essa linha do tempo não combina exatamente com a suspensão de seis meses que Gotti recebeu da comissão da Flórida pelo incidente, mas ele acredita que sua equipe será capaz de cancelar sua suspensão.

Então, se tudo se alinhar, Gotti III e Mayweather estarão cara a cara novamente em breve, e apesar de tudo o que ele disse sobre esmagar a treta, Gotti III ainda parece ter algum ressentimento em uma revanche.

“Agora vou para a próxima luta, e é pessoal”, disse ele. “Agora vamos lutar, e vou levar para ele a cada segundo do round. Indo para a primeira luta, eu tinha aquela admiração por Floyd e aquele amor e respeito. É diferente agora. Quando você cruza certos limites com a fala, agora isso se torna pessoal para mim. Floyd não precisava ir até lá. Nem eu… Tornou-se pessoal para nós dois. Agora, é uma guerra entre mim e Floyd.”