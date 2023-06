John Gotti III suspenso por 6 meses pela comissão da Flórida por Floyd Mayweather corpo a corpo

A Comissão Atlética do Estado da Flórida suspendeu John Gotti III por seis meses como punição por sua explosão pós-luta em uma luta de boxe de exibição contra Floyd Mayweather.

Gotti III, neto do notório chefe da máfia John Gotti, ignorou momentaneamente a decisão do árbitro Kenny Bayless de interromper a luta de exibição e continuou a lutar contra Mayweather, provocando uma confusão dentro do ringue que levou vários minutos para ser contida na FLA Live Arena em Sunrise, Flórida .

“A DBPR Florida Athletic Commission tomou medidas imediatas na noite de domingo, 11 de junho, e suspendeu John Gotti III por seis meses”, escreveu um porta-voz do Florida Department of Business and Professional Regulation, que supervisiona a comissão.

O porta-voz acrescentou que Mayweather não foi sancionado como resultado do incidente. Gotti III não estava imediatamente disponível para comentar.

Gotti III e Mayweather trocaram palavrões quando a luta passou da metade. Mayweather provocou repetidamente Gotti III, que entrou no ringue como um veterano de MMA 5-1 e profissional de boxe 2-0 e foi amplamente superado contra o maior de todos os tempos.

Bayless advertiu os dois lutadores para manter a compostura após o quinto assalto, mas eles continuaram a falar mal. Bayless parou a luta depois que Gotti segurou um clinch e inicialmente se recusou a quebrar. Os boxeadores pararam momentaneamente, mas Gotti III passou por Mayweather e trocou alguns socos antes do canto de Mayweather e a segurança invadiu o ringue.

Os acampamentos de ambos os lutadores podiam ser vistos trocando socos em meio a um enxame de pessoas depois que a luta foi encerrada. As lutas começaram na arena depois.

Na segunda-feira, Gotti III declarou Mayweather seu “inimigo vitalício” e pediu ajuda a Conor McGregor. A estrela do UFC, que perdeu para Mayweather em 2017 em uma luta de grande sucesso, declarou seu apoio. Os parentes de Gotti III ameaçaram Mayweather nas redes sociais.