John Gotti III suspenso por seis meses por participação em briga de Floyd Mayweather

Uma revanche entre Floyd Mayweather dar João Gotti III na Flórida não vai acontecer tão cedo … TMZ Sports confirmou que o boxeador foi suspenso por seis meses no Estado da Flórida por seu papel na briga com TBE no fim de semana.

Um porta-voz da Comissão Atlética do Estado da Flórida disse na terça-feira que a decisão de punir Gotti III com a proibição realmente ocorreu na noite de domingo … logo após Gotti III começou um corpo a corpo quando ele foi atrás de Mayweather após uma desqualificação durante a partida de exibição.

A cena na FLA Live Arena em Sunrise foi selvagem … Gotti III tentou dar vários socos em Mayweather – o que fez com que uma enxurrada de pessoas pulasse no ringue.

Nossas fontes dizem que Mayweather e o neto do icônico chefe da máfia John Gotti no final das contas, acabou discutindo as coisas assim que as cabeças mais frias prevaleceram … e estão se envolvendo em negociações sobre a possibilidade de colocá-lo de volta na linha.