John Herdman revela o grande drama do Canadá antes da Copa do Mundo de 2026

Coh John Herdman desafiou a Associação de Futebol do Canadá a aumentar os recursos antes da co-organização Copa do Mundo de 2026.

“Temos que resolver isso financeiramente”, disse ele na noite de domingo após A derrota do Canadá por 2 a 0 para os Estados Unidos na final da Liga das Nações da CONCACAF. “Temos que levar a sério a conquista de uma Copa do Mundo. Quando você joga em casa, você tem a chance de vencer. Você tem a chance de chegar à semifinal, às quartas de final, à semifinal e depois seguir para a vencer. E não estamos falando sério. Trouxemos uma Copa do Mundo para o nosso país e não estamos falando sério sobre ganhá-la.”

Os homens do Canadá não ganharam um troféu desde a Copa Ouro da CONCACAF de 2000onde venceu o México por 2 a 1 nas semifinais e derrotou a convidada Colômbia por 2 a 0 na final.

Canadá alcançado a Copa do Mundo no ano passado pela primeira vez desde 1986perdendo por 1 a 0 para a Bélgica, 4 a 1 para a Croácia e 2 a 1 para o Marrocos, que chegou às semifinais.

Porque eles são co-anfitriõesCanadá, EUA e México recebem vagas automáticas para 2026 torneio, onde o campo aumenta para 48 nações de 32.

“Você vê o quão perto esse time está hoje à noite,” pastor disse. “Taticamente estávamos lá. Chances, chutes estávamos lá. As margens estavam tão apertadas esta noite, tão apertadas. Temos que cair na real. Temos que cair na real e rápido porque esses jogadores, eles merecem. Eles merecem. esta chance. O país merece. Todas as pessoas que trabalharam para trazê-la merecem a chance. Vamos atrás dela. Estamos perto.”

pastorum homem de 47 anos da Grã-Bretanha, treinou a seleção feminina da Nova Zelândia de 2006 a 2011então as mulheres do Canadá de 2011-18 antes de assumir os homens do Canadá.

“Não é segredo que a organização vem sofrendo financeiramente. qualificação para a Copa do Mundo e seu treinador principal está arrecadando dinheiro para garantir que tenhamos voos fretados, segurança nesses voos fretados”, disse Herdman, “Temos a melhor geração de jogadores que já tivemos e há mais por vir. Você pode ver isso. Young (Ismal) Kon acabou de cair do céu, Tajon BuchananMais acabou de cair do céu, Ali Johnston. Está chegando. Temos que resolver isso financeiramente.”

Herdman culpou a quantidade de tempo de treinamento antes das semifinais e final da Liga das Nações e espera que haja uma melhora quando Os jogadores da Europa se reportam à seleção nacional.

“É o período de preparação. Custa muito dinheiro para preparar as coisas para essas vitrines”, disse ele. “Você não ter tempo para trabalhar com os jogadores. Não há tempo. Mas precisamos dessa janela de setembro. Precisamos de recursos para montar um acampamento, onde eu possa trabalhar por seis dias nas coisas que fazem a maior diferença no futuro.”