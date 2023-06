Johnny Depp é elogiado por instituições de caridade por doar $ 1 milhão em acordo

Johnny DeppAs doações de caridade vão percorrer um longo caminho para ajudar as organizações que ele prometeu ajudar … dizendo-nos que mal podem esperar para colocar o dinheiro para trabalhar.

Um representante da Make-A-Film Foundation, um sortudo destinatário de $ 200.000 de JD, o chama de “uma das pessoas mais generosas com quem já trabalhamos”. A organização concede a crianças com doenças graves e terminais a oportunidade de fazer curtas-metragens e documentários com atores. Dizem-nos que cada filme custa $ 25.000 – $ 35.000 e os documentários variam de $ 3.000 a $ 5.000 … então a doação de Depp irá diretamente para os custos de produção – ou seja, equipamentos, adereços, cabelo / maquiagem, seguro.

Conforme informamos, JD é doando seu milhão de dólares soma total de Amber Heard que Fundação Make-A-Film, A Tartaruga Pintada, pena vermelha, Sociedade Tetiaroa e a Aliança Fundo Amazônia. Você vai se lembrar, AH’s companhia de seguros cobriu o custo como parte de seu acordo após o julgamento por difamação nos Estados Unidos.



01/06/22

Joe Seidenbergdiretor executivo da Red Feather, também está muito feliz em fazer bom uso do dinheiro – dizendo-nos que os fundos ajudarão a resolver as disparidades habitacionais dos nativos americanos … especificamente as tribos Navajo e Hopi.

Um representante da Amazônia nos diz que o dinheiro será repassado para a BFUCA (Federação Nacional de Associações, Centros e Clubes do Brasil) para vários projetos … e a organização trabalha incansavelmente para ajudar a preservar o ecossistema amazônico.

Depp também fez uma doação de $ 200.000 para Marlon Brandode caridade, Tetiaroa Society. O Diretor Executivo da organização, Frank Murphy, nos diz: “Sr. A generosidade de Depp é impressionante e estamos honrados por estar entre essas organizações incríveis que ele apóia. Sua contribuição ajudará a Tetiaroa Society em seu trabalho para proteger Tetiaroa, apoiar as vozes indígenas em todo o Pacífico e promover soluções baseadas no oceano para as mudanças climáticas”.