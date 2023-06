Johnny Depp pagando o acordo de $ 1 milhão de Amber Heard para caridade

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … à luz do milhão que recentemente foi para Johnny – que, como relatamos, foi coberto pelo seguro da Amber empresa como parte de seu acordo após o julgamento por difamação nos Estados Unidos – JD está pronta para distribuir a massa, pronto.

Disseram-nos que o dinheiro será dividido igualmente em cinco maneiras diferentes para 5 organizações diferentes – ou seja, US$ 200 mil cada – que combatem as causas em que Johnny acredita. Esses esforços incluem tudo, desde ajudar crianças doentes com doenças que ameaçam a vida e fornecer moradia para comunidades historicamente desprivilegiadas… até preservar ecossistemas/ambientes naturais em todo o mundo.

Make-A-Film é semelhante ao Make-A-Wish, mas atende aos desejos das crianças de pessoas dentro do mundo do cinema – atores, diretores, etc. Fomos informados de que Johnny fez um curta-metragem com eles no passado, então é por isso que ele os está selecionando em sua lista curta.