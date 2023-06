Jokic e seu espírito esportivo surreal; consola equipe do Heat antes da comemoração

NO recém-coroado campeão da NBA, Nikola Jokic, é único.

Depois de um jogo 5 físico e muito disputado, Jokic, Murray& co conseguiram trazer a cidade de Denver isso é primeiro campeonato da NBA na história. Fechando uma temporada incrível, o Heat e o Nuggets lutaram no que foi um verdadeiro slug-fest, em um jogo com polêmica e finalização direta.

Jokic levou seu time a uma difícil vitória no jogo 5

Justamente quando parecia que o Nuggets iria começar a se afastar – o Heat continuou lutando como fizeram durante toda a temporada. Mas esse time de Denver era demais para a magia de Miami. Jogando em casa, Jokic fez grandes jogadas e jogou na reta final para levar seu time à linha de chegada, enquanto era assistido por fãs de todo o mundo e especialmente em sua cidade natal, sombrio.

golpe de pandemônio arena de bola quando o relógio do jogo finalmente bateu em zeros, mas para Jokic, reconhecer e consolar seus rivais era prioridade.

Jokic, antes de comemorar com seus companheiros de equipe, foi até o banco do Heat e parabenizou a equipe e a comissão técnica do Heat pelo que foi uma jornada incrível para um time que passou do play-in para as finais. Vencendo o Bucks e o Celtics em sua corrida histórica, o Nuggets era pedir demais.

Jokic foi a estrela dos playoffs com inúmeras atuações incríveis levando seu time ao prêmio final e sendo nomeado MVP das Finaisuma conquista que realmente nunca esteve em dúvida.