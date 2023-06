Jokic sofre uma torção feia no tornozelo, vai aos armários e deixa torcedores em pânico

Dfãs de todos os lugares ficaram boquiabertos com uma visão assustadora no primeiro quarto do jogo 4 das finais da NBA: Nikola Jokic rolando o tornozelo na tinta. Para piorar a situação, oPalhaço em seguida, foi para o vestiário para tratar de sua possível lesão.

A visão trouxe de volta o medo de um Jayson Tatum situação no jogo 7 das finais da Conferência Leste, quando a estrela do Celtics torceu o tornozelo na primeira jogada do jogo. tatumnesse caso, jogou o resto da partida, mas foi visivelmente prejudicado e abriu caminho para uma vitória do Heat em Boston.

Felizmente para pepitas fãs, Jokic voltou à quadra no segundo quarto. A estrela sérvia ainda distribuiu assistências e acertou uma cesta de três pontos logo após entrar em campo. Provar que o pior cenário foi evitado.