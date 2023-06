Jon Anik está otimista com o retorno de Conor McGregor ‘o mais tardar no primeiro trimestre de 2024’

Embora haja dúvidas consideráveis ​​sobre o retorno de Conor McGregor, o comentarista do UFC Jon Anik espera que o ex-campeão de duas divisões lute contra Michael Chandler nos próximos nove meses.

McGregor, um treinador ao lado de Chandler na temporada 31 de O ultimo lutador, voltou às manchetes por uma alegação de agressão sexual decorrente do jogo 4 das finais da NBA em Miami. McGregor e sua equipe jurídica negaram veementemente as acusações, e o suposto incidente ainda está sendo investigado.

Apesar das manchetes, Anik está cautelosamente otimista.

“Se você tivesse me pedido 48 horas [before this] A alegação de Miami saiu, talvez eu fosse mais ambicioso, mas ainda estou bastante otimista de que o veremos no máximo no primeiro trimestre de 2024 ”, disse Anik ao MMA Fighting. “Ainda acredito, competitivamente, que Conor McGregor estará de volta e espero que isso permita que ele entre em um ciclo competitivo ativo.

“Mas eu tenho que dizer, cara, se esse cara não tivesse quebrado a perna em 2021. Eu acredito no fundo que tudo seria diferente, certo? Eu entendo que ele tem mais dinheiro do que jamais pensou que teria, mas ele quer competir no UFC, e aquela perna quebrada foi um revés significativo, e diga o que quiser sobre como ele fez para consertá-la, e acho que há há muita desinformação por aí que precisamos filtrar, mas isso foi um grande revés, certo? E Chris Weidman ainda não voltou [from his broken leg], Você sabe o que eu quero dizer? Felizmente, ele vai voltar, mas acho que, sem essa circunstância, teríamos visto Conor McGregor muito antes”.

McGregor sofreu a lesão na perna durante sua derrota por nocaute técnico no primeiro round para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Além das acusações contra ele, o status de McGregor no pool de testes da Agência Antidoping dos EUA é desconhecido, e isso lança uma sombra sobre a batalha potencial com Chandler. No início desta semana, Chandler expressou dúvidas sobre a reserva.

Anik certamente entende a preocupação de Chandler, mas é sua esperança que o ex-campeão do Bellator e o ex-campeão de duas divisões do UFC possam se enfrentar antes do final do ano.

“Ainda estou com algum otimismo de que o veremos no último pay-per-view do ano”, disse Anik. “Existem exceções que podem ser feitas, acredito, tanto quanto a USADA quanto a acelerar um pouco esse calendário, mas obviamente estamos em um ciclo de notícias no momento em que não sabemos exatamente o que vai acontecer em termos de algumas dessas alegações em Miami e isso lança outra sombra sobre esse possível retorno.

“Acho que se você é Michael Chandler agora mesmo, sentado aqui em meados de junho lendo as manchetes, provavelmente é um pouco menos ambicioso do que antes. [a week ago]mas acredito que veremos Conor de volta, e espero que não apenas uma vez, [but] duas ou três vezes seguidas.”