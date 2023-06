Jon Anik relata ‘momento especial’ com Amanda Nunes após convocar sua última luta no UFC 289

Depois de Amanda Nunes fazer uma última performance sensacional ao dominar Irene Aldana no UFC 289, ela saiu do octógono para sempre. E uma das primeiras pessoas que ela cumprimentou com um beijo na testa foi Jon Anik, que estava no fone de ouvido para anunciar sua luta final.

“Bem, isso significou o mundo para mim”, disse Anik ao MMA Fighting. “Ela e eu somos especialmente próximos, nós dois moramos no sul da Flórida. Pude ir na nova academia dela, The Lioness Studio, uma semana antes da luta, fui assistir o treino dela, e acabamos conversando por duas horas e meia, e ela nem suou. Eu me senti muito integrado com ela. Mas obviamente aquele foi um momento especial para mim.

“E você sabe, eu não digo isso baixinho, mas quase sinto que posso me aposentar como um homem feliz porque, afinal, qual é a minha iniciativa aqui? Estou tentando humanizar esses atletas, e tenho a responsabilidade de fazer a trilha sonora de suas vidas profissionais, algo de que sua família e seus amigos possam se orgulhar, principalmente naqueles grandes momentos que Amanda teve muitos. Portanto, é quase uma afirmação ou confirmação do trabalho que estamos fazendo – não apenas eu, mas toda a nossa equipe de produção ao vivo e toda a nossa equipe.

“Acho que ela me beijando na testa é quase ela agradecendo à equipe em geral. Ela meio que me indicou o octógono, e eu sabia que não poderia fazer isso, então, felizmente, pudemos compartilhar um momento. Mas, em última análise, é sobre ela.”

Nunes se aposentou como campeã peso galo, título que perdeu e depois recuperou contra Julianna Peña. “A Leoa” subseqüentemente teve seu caminho com Aldana durante a luta de 25 minutos, mas a comunidade do MMA não tinha certeza se ela chamaria isso de carreira.

Embora houvesse rumores, nada parecia 100% certo na mente de Anik.

“Ela foi bastante enganosa durante as duas últimas semanas que antecederam a luta quanto às suas intenções”, explicou Anik. “Até Roger Krahl nos contou no Podcast Anik & Florian, que só soube na quarta-feira da semana da luta que ela definitivamente iria se aposentar quando ouviu uma conversa dela com Cesar Carneiro, seu antigo e estreante treinador de MMA lá no Sul. Flórida. Então, um turbilhão de uma semana, e estou muito feliz por Amanda ter saído, você sabe, na nota em que ela queria ir,

“Agora ela tem o direito de enganar as pessoas, certo? E certamente ela queria manter o foco nesta semana de luta e não na aposentadoria. Mesmo Tom Brady não queria toda essa pompa e circunstância em sua saída e, como tal, ele não recebia presentes de aposentadoria em todas as paradas porque você não sabia que seria sua última temporada. Mas com o passar da semana de lutas, parecia que havia rumores de que ela iria se aposentar.”

“Então, o último detalhe do vestiário que escrevi no meu quarto de hotel na noite anterior à luta: ‘Tudo bem, vindo de Vancouver, nosso ato final. E pode ser o ato final da condecorada carreira de Amanda Nunes?’ porque naquele momento eu tinha um pressentimento. Mas vou te dizer, se ela tivesse perdido para Irene Aldana, provavelmente ainda estaria lutando.”

Nunes, de 35 anos, venceu 16 das 18 aparições no octógono e se tornou campeã de duas divisões depois de nocautear Cris Cyborg no UFC 232 em dezembro de 2018 para conquistar o título dos penas femininos. Ela manteve pelo menos um título do UFC por apenas seis anos e conquistou o título de 135 libras pela primeira vez quando derrotou Miesha Tate no UFC 200 em julho de 2016. Outros nomes notáveis ​​​​no currículo de Nunes incluem Ronda Rousey, Holly Holm e Valentina Shevchenko, a quem ela derrotou em duas ocasiões distintas.

Com as aposentadorias do MMA, na maioria das vezes a porta nunca está totalmente fechada e trancada. Embora Anik nunca coloque um número zero por cento em nada quando se trata desse esporte maluco, ele sente com Nunes que está muito perto.

“Ela saiu no momento perfeito e é o maior ponto culminante, pelo menos agora, na história do UFC”, disse ele.

“Eu diria que 1% de chance [she fights again], e esse 1 por cento seria se algum peso de 135 libras que talvez nem esteja na lista agora surgisse nos próximos dois anos neste outro grande peso galo do mundo e, de repente, Amanda Nunes, a competidora final queria para coçar aquela coceira e voltar. Acho que Nina Nunes, que agora está carregando o segundo filho de provavelmente quatro que eles vão ter, acho que ela tem mais chances de voltar como peso-mosca, e acho que ela pode ser uma das melhores peso-mosca do mundo.

“As pessoas não percebem a força que Nina Nunes tem como gerente geral do Team Nunes, mas também como uma lutadora por mérito próprio, uma lutadora e atleta naturalmente talentosa. Então acho mais provável que Nina volte agora, talvez Nina colocasse um fim rápido nessa conversa. Mas eu diria que um por cento de chance de Amanda Nunes voltar. Só acho que o risco superaria em muito a recompensa financeira ou competitiva. A divisão vai seguir em frente, e há muitos nomes e muitas direções que podemos seguir.”